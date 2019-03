Servicios Sociales vuelven a la residencia ilegal Ile Senior para rescatar a una anciana

Los servicios sociales volvieron ayer a la residencia ilegal Ile Senior club a rescatar a una anciana. La mujer, que padece una dolencia neurodegenerativa, ya fue sacada de allí en la operación policial del martes. Había vuelto porque los responsables de esta residencia ilegal, que se encuentra cerca de la Catedral, habían insistido en que todo estaba en regla.

Cuando los familiares fueron nformados de que la residencia era ilegal, volvieron a recogerla. Acompañados de los servicios sociales del ayuntamiento y de la policía, llamaron al telefonillo, y los responsables del centro les aseguraron que la anciana no se encontraba dentro. Finalmente consiguieron acceder al inmueble, rescataron a la anciana, y la han trasladado a una residencia que está completamente en regla.

Esta anciana regresó con sus parientes, pero, apuntan fuentes de toda solvencia, ellos la llevaron de nuevo a la residencia porque, relataron luego a Servicios Sociales, los responsables de la misma les dijeron que todo estaba en orden y que ella podía seguir residiendo ahí. Los familiares decidieron que tenían que sacar a la mujer de ahí.

La anciana, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias, recuerda que ahí «no había calefacción, pasaba frío», y que, de la noche a la mañana, los dueños de la residencia le dijeron que tenía que darles 2.500 euros todos los meses. En su denuncia ante la Policía, puesta cuando huyó, señala que también la insultaban y que le querían dar «una medicación y unos tratamientos que no eran los que el médico me recetaba».