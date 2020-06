El servicio de prevención de CSIF determina que las medidas frente al COVID-19 no son adecuadas

Tras la denuncia y solicitud de evaluación de riesgos presentada por CSIF al servicio de Prevención, este servicio tras personarse en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente y Medio Natural, ha resuelto que las medidas tomadas para prevenir el contagio de COVID-19 en estas dependencias no garantizan la seguridad y salud de los trabajadores.

Este servicio de prevención ha realizado un informe en el que da respuesta a nuestro delegado de prevención del comité de administración y Servicios determinando que las deficiencias denunciadas deben ser corregidas y dictando un informe donde detalla estas deficiencias y las medidas correctas que deben tomarse.

En este informe se dan las instrucciones para que, en los casos en que no sea posible mantener esta distancia de seguridad, se reorganice el mobiliario para permitir así mantener esta separación, se podrán anular puestos de trabajo, se colocará barrera entre los mismos (tipo mampara) o se llevarán a cabo medidas de tipo organizativo como el establecimiento de turnos de trabajo, rotación con situación de teletrabajo, etc., con el fin de poder mantener la distancia de seguridad en todo momento, también se determinan detalladamente los puestos de trabajo que pueden o no ser utilizados simultáneamente.

Estas medidas deben ser puestas en funcionamiento antes de la incorporación de los trabajadores afectados ya que el no hacerlo implica que se está poniendo en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores que desarrollan su labor en estas dependencias. Los delgados de prevención de CSIF seguirán velando por la seguridad y salud de los trabajadores y realizaran un seguimiento para comprobar que estas deficiencias han sido corregidas.