El sector de la hostelería no descarta plantarse

El cabreo en la hostelería de la región de Murcia es monumental. Los bares, restaurantes y hoteles aseguran que no es rentable abrir sus establecimientos si no se les da algún tipo de solución a los ERTES, los alquileres, y las tasas, entre otros asuntos. Ven la desescalada con preocupación, incertidumbre y con enfado porque no han contado con el sector para estudiar la reapertura. Por ello, el sector no descarta plantarse, y no abrir los establecimientos. El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, lo explicaba en COPE Murcia

Los bares y restaurantes se han acogido a ERTES, al no poder abrir estos dos meses, pero cuando vuelvan a la actividad, tienen que asumir el cien por cien de los trabajadores que tenían durante los próximos seis meses. Sin embargo sólo van a poder abrir con un tercio de mesas en la terraza. El presidente de Hostemur, Jesús jimenez, asegura que esta situación lleva directamente a la quiebra. Y lo explica con un ejemplo.

Los bares y restaurantes podrán abrir tan sólo sus terrazas con un tercio de las mesas. El presidente de Hostemur insiste en que si no se resuelven asuntos como el alquiler o las tasas, no será rentable.

Y en el caso de los hoteles pasa absolutamente lo mismo. Jesús jimenez no entiende para qué se van a abrir los hoteles si la movilidad entre provincias está prohibida.