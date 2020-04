Sánchez dice que asume sus errores, pero exige "autocrítica" a los gobiernos de Madrid y Murcia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que asume los errores que haya cometido el Ejecutivo central en la gestión de la crisis del coronavirus, pero ha añadido que gobiernos autonómicos del Partido Popular y Ciudadanos como los de Madrid y Murcia también deberían hacer "autocrítica" en cuestiones relativas al sistema sanitario.

"Hemos acertado en algunas cuestiones y hemos errado en otras, y le puedo garantizar que los errores del Gobierno los asumo en primera persona", ha declarado Sánchez en el Pleno del Congreso al responder a una pregunta del portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, que le ha dicho que "no está dando la talla".

Sin precisar en qué cree que se ha equivocado el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, Sánchez ha señalado que "todos los países europeos y del mundo llegaron tarde" para contener la pandemia, "pero España actuó antes". "Si uno mira cuándo se decretó el estado de alarma en función del número de contagios que teníamos, comparado con otros países, es evidente que actuamos antes", ha asegurado.

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS AUTONÓMICOS

El jefe del Ejecutivo considera que ningún gobierno, tampoco los autonómicos ni los de otros países, puede "presumir de haber acertado en todo". En el caso de la Comunidad de Madrid, ha criticado la actuación del Gobierno regional porque, según los sindicatos, no se van a renovar los contratos de miles de sanitarios que fueron contratados para luchar contra la pandemia.

"A lo mejor eso tendría que hacer reflexionar a su partido para reforzar el Estado del bienestar y el sistema sanitario en Madrid, porque todavía no hemos vencido a la pandemia, aunque la hayamos controlado", ha replicado al diputado de la formación naranja.

También se ha referido Sánchez a la Región de Murcia, donde el Gobierno del PP y Cs ha aprobado recientemente unos Presupuestos en los que, según ha apuntado, "se ha recortado la partida vinculada con el sistema nacional de salud" mientras se aumenta el sueldo del presidente autonómico, Fernando López Miras.

"Si hablamos de errores y de la exigencia de no ser autocomplacientes y ser autocríticos, sería muy bueno también que su partido hiciera eso", ha defendido. En cualquier caso, ha dicho que se queda con que Ciudadanos "tiende la mano" al Gobierno de España para la tarea conjunta de "reconstruir social y económicamente" el país.

Aunque Edmundo Bal ha insistido en esa disposición de su partido, ha empleado un tono más duro que en ocasiones anteriores y ha advertido a Sánchez de que Cs no le ofrece un "cheque en blanco": "Tiene que rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados y, sobre todo, hacer autocrítica para aprender de los errores y no volver a repetirlos".

En su opinión, el Gobierno sí ha "llegado tarde a la gestión de la crisis" del coronavirus porque, teniendo "la misma información" que otros países del entorno de España, "desaprovecharon" la oportunidad que tuvo para hacer acopio de test diagnósticos y de elementos de protección individual frente al contagio.

PREOCUPACIÓN ANTE EL PLAN DE DESESCALADA

El portavoz adjunto de Cs también ha reprochado al Ejecutivo que este martes anunciara un plan de desconfinamiento que ha definido de forma "unilateral, sin ningún tipo de consenso" con la oposición, las comunidades autónomas y los agentes sociales. "¿No hubiera sido mejor primero escuchar y después anunciar?", ha planteado.

Además, ha indicado que el plan de desescalada contiene "incoherencias", genera "desconcierto" a sectores como el hostelero y se ha elaborado sin conocer aún los resultados del estudio de seroprevalencia iniciado el pasado lunes, que dará una idea de la dimensión real de la pandemia en España.

"Esto no es un plan serio ni un plan seguro, esto es la foto del señor (Pablo) Iglesias en el supermercado haciendo la compra", ha dicho sobre un vídeo anónimo que circuló en redes sociales del vicepresidente segundo del Gobierno en la caja de un supermercado.

Según ha afirmado, hay preocupación entre las familias, que "no saben si van a tener mascarillas", entre los sanitarios, que "no saben si les van a hacer los test", y entre los autónomos, que no saben si podrán reabrir sus negocios, "pero sí saben que van a tener que pagar la cuota".

Por ello, ha pedido a Sánchez que "cambie ya la improvisación por la sensatez y la unilateralidad por el consenso" y que "esté a la altura" de lo que requiere la situación.