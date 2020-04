Salud pretende realizar mil pruebas PCR diarias para detectar los casos

La Consejería de Salud ha aumentado su capacidad para realizar las pruebas PCR de detección del coronavirus, y ahora pretende disponer del resultado de hasta mil análisis diarios gracias al incremento de los laboratorios y, fundamentalmente, de los kits y reactivos necesarios para su desarrollo.

El consejero, Manuel Villegas, ha recordado que la Consejería siempre tiene en mente que hay casi 18.000 personas en la Región que se siguen como casos posibles de coronavirus, aunque sus síntomas son leves y se les está monitorizado porque "a veces se complica la enfermedad". El objetivo de la Consejería es identificar cuántas de esas personas han creado inmunidad tras pasar la enfermedad.

Diez personas han fallecido en la región de Murcia en las últimas horas por coronavirus. De ellos seis son residentes en geriátricos. De momento hay cuatro residencias de mayores en la región con casos de coronavirus y un centro de discapacitados, en los que han fallecido 38 residentes. Preocupa la situación de estos centros en los que actualmente hay 144 mayores contagiados y 74 trabajadores. El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha asegurado que hoy por hoy los brotes están controlados.

El número total de fallecidos en la región es de 78. Los pacientes en UCI se han reducido a 51 y el número de casos positivos es de 1012.

Manuel Villegas ha reconocido que con la llegada de los nuevos test rápidos, va a aumentar el número de casos diagnosticados en la región. Se está haciendo seguimiento a 18.000 posibles contagiados.

Esta mañana se han empezado a realizar los nuevos test rápidos en la residencia Cáser de Santo Ángel, tanto a residentes como a trabajadores.

El Servicio Murciano de Salud ha aumentado el número de kits y laboratorios para realizar las pruebas diagnósticas. De esta forma ya se pueden realizar un millar de PCR al día en la Arrixaca, Morales Meseguer, y el Santa Lucía de Cartagena.

Ya hay 64 profesionales sanitarios alojados en hoteles de la región. Para atender la pandemia, el SMS ha incrementado su plantilla en más de 1200 plazas, y el IMAS ha realizado 79 llamamientos de sus bolsas de trabajo.

El consejero de Salud asegura que ya se está trabajando en el plan de salida del confinamiento. Un plan que se realizará de forma escalonada, y que debería ser igual para todas las comunidades autónomas.

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha dicho este martes que todavía no han concretado las autonomías con el Estado cómo será el "desescalamiento" para el retorno a la normalidad tras el estado de alarma, pero esta semana un grupo de trabajo abordará la situación para adoptar las primeras medidas a partir de la semana próxima.

Villegas explicó que en la videoconferencia celebrada ayer por el Consejo Interterritorial entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de Sanidad de toda España "no se dijo nada en concreto porque se va a crear un grupo de trabajo con el que vamos a formar parte para ver que opinan los técnicos, que ahora mismo es lo mas importante, para ver qué medidas se van a poner en marcha probablemente a partir de la semana que viene y cómo se va a hacer".

A su juicio, es un tema complejo porque "todavía hay muchísimo miedo y esta enfermedad todavía no se ha erradicado a pesar de que hay cosas esperanzadoras, pero no sabemos exactamente lo que está pasando, ya que hablamos de gente que puede estar contagiando, pero no sabemos cómo está de inmunizada la población

En el caso de la Región de Murcia, donde ha habido relativa poca incidencia del coronavirus, probablemente están menos protegidas porque hay menos gente que haya pasado "subclínicamente" la infección, lo que quiere decir, según Villegas, "que somos más susceptibles a que pueda entrar una onda de pandemia", con lo que habrá que seguir siendo precavidos y prudentes y hacerlo todas las autonomías al mismo tiempo.- "De nada sirve que en Murcia los niños se diga que puedan caminar por la calle y en Valencia no".

En cuanto a las residencias, de las 220 que hay en toda la comunidad son 4 y un centro de personas con discapacidad los centros que tienen residentes infectados, siendo un total de 38 los mayores fallecidos en esta pandemia en la Región, seis residentes en las últimas horas, mientras que 74 profesionales de estos centros se encuentran contagiados y 144 ancianos. Como refuerzo a esas plantillas se ha tirado de la bolsa de trabajo del IMAS con 79 personas.

Por otra parte, 64 sanitarios hacen uso de lo que Villegas calificó como el "arca de Noe" murciana, en relación a los hoteles dispuestos para este uso para que este personal no pueda llegar a infectar a sus familiares dado que trabajan en zonas sensibles. La plantilla sanitaria ha pasado de 23.500 a 24.739 al incorporar, entre otros, a 640 enfermeros, 414 técnicos auxiliares de enfermería, 123 celadores y 48 técnicos de emergencias. En la Región 294 afectados pertenecen a esta colectivo; el sanitario.

Preguntado por un próximo repunte debido al resultado de los test rápidos enviados por el ministerio de Sanidad, explicó que en la Región hay 18.000 personas que se tratan como casos "posibles" a los que se efectuarán tales test para aclarar tal posibilidad de contagio y conocer cuantas de estas personas crearon inmunidad. Además en la residencia Caser se está llevando esta mañana la realización de estos test para conocer exactamente la situación entre residentes y sanitarios.