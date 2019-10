Salud pone en marcha un programa de asistencia para aumentar la supervivencia en caso de parada cardiorrespira

La Consejería de Salud ha puesto en marcha un programa de asistencia para aumentar las tasas de supervivencia de la parada cardiorrespiratoria (PCR). Para ello el programa contempla medidas que favorecen la detección precoz de los pacientes con riesgo y protocolos para facilitar una rápida respuesta asistencial y aumentar por tanto las tasas de supervivencia de la parada cardiaca.

El programa establece un protocolo común de actuación y procedimientos ante una parada cardiorrespiratoria encaminado a optimizar la llamada ‘cadena de supervivencia’. Esta comprende una serie de actuaciones y maniobras estandarizadas y coordinadas encaminadas a revertir el estado de parada cardiorrespiratoria en un plazo de tiempo prefijado.

“Con esta guía se dan unas pautas claras para que los profesionales sanitarios estén perfectamente organizados y coordinados a la hora de poner en marcha de forma precoz las actuaciones a seguir en caso de parada”, explicó el consejero de Salud, Manuel Villegas, durante la presentación de este programa de asistencia.

Las posibilidades de sobrevivir o recuperar las funciones cerebrales superiores son escasas si la reanimación cardiopulmonar se retrasa más de cinco minutos y prácticamente inexistentes si se realizan después de diez.

Por tanto, “disponer de un plan para asistencia que acorte los tiempos de respuesta mejorará el pronóstico, reduciendo la mortalidad y evitando las posibles secuelas”, añadió Villegas.

Novedades

Entre las medidas que contempla el Programa Regional de Asistencia a la Parada Cardiorrespiratoria 2019-2021 destaca el sistema de alerta hospitalario mediante un número de teléfono único para profesionales y habilitado para situaciones de alerta de parada.

El personal de enfermería tiene un papel fundamental en la activación y puesta en marcha de forma precoz de esta cadena de supervivencia, tanto en la activación del sistema e inicio de la maniobras de reanimación básica, como en el manejo de la desfibrilación precoz mediante desfibrilador externo automatizado o desfibrilador manual si está formado en su uso.

El Servicio Murciano de Salud ha contado para el diseño de este plan con un grupo multidisciplinar de profesionales, entre los que figuran médicos de familia, de urgencias, de UCI y del 061 así como pediatras, enfermeras y farmacéuticos para diseñar este programa.

La parada cardiorrespiratoria se define como la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontánea, que conduce a la muerte biológica si no se consigue revertir en los primeros minutos de evolución. Se trata de una situación de gravedad extrema donde el tiempo es vital y los tratamientos no pueden demorarse ni improvisarse. Por este motivo resulta crucial saber lo que se debe y lo que no se debe hacer en cada momento.

La PCR constituye un problema de salud pública con un gran impacto social, sanitario y económico.

Los hospitales del SMS atendieron en 2017 a 404 pacientes que sufrieron parada cardiorrespiratoria, de los que 253 fueron hombres y 151 mujeres.

Se estima que en España se producen más de 30.000 muertes al año por esta causa.