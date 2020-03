Rifirrafe entre PP y Cs por reordenación de terrazas, cuyo decreto será de "difícil cumplimiento" según Cs

Concejales del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia han debatido este viernes sobre el proyecto de reordenación de terrazas en la avenida Alfonso X el Sabio, y aunque "se trata de una cuestión menor que no pone en peligro el pacto de gobernabilidad" entre PP y Ciudadanos, según ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez, desde la formación naranja advierten que el decreto firmado por el alcalde de Murcia será de "difícil cumplimiento si no se reforma la ordenanza".

Así lo ha manifestado Juan Fernando Hernández, concejal de Comercio, Mercados y Vía Pública, que ha intervenido junto a Rebeca Pérez y Mario Gómez, portavoz de la formación naranja en el Consistorio y concejal de Fomento, en rueda de prensa tras concluir la Junta de Gobierno, que ha debatido sobre este asunto.

Ballesta revocaba el decreto del edil de Comercio para las terrazas de Alfonso X y abría un proceso de información pública para desarrollar este proyecto.

Una decisión que Ciudadanos ha pedido que se "anule o deje en suspenso para no generar más molestias a los vecinos", según ha expuesto Mario Gómez, quien ha defendido a su concejal argumentando que "no se ha extralimitado en sus competencias".

Ha advertido que estudiarán todos los instrumentos que tengan a su alcance para "salvaguardar los intereses de los murcianos y la honorabilidad del concejal de Comercio", aunque ha dejado claro que aunque "el pacto de gobernabilidad no se está cumpliendo en su totalidad, queremos llegar a una afinidad y cordialidad de trabajo, porque hicimos un pacto de gobierno y queremos mantenerlo".

Critica que con el decreto de Ballesta "se ha acusado falsamente al concejal de Comercio de usurpar competencias de juntas de gobierno y eso es falso, ya que no se ve que se haya aprobado ninguna licencia en el decreto aprobado por el concejal de Comercio".

Mario Gómez ha defendido su apuesta por un plan de reordenación urbana, pero de todo el municipio en todos los espacios públicos, incluyendo a pedanías, "a través de un nuevo mapa de ruidos que englobe todo el municipio, pero no falsos planes en puntos o calles concretas de la ciudad", para lo que se tendrá que "modificar la ordenanza de vía pública y fijar los sitios singulares que hay dentro de todo el municipio, pero no en puntos concretos", puntualiza.

Sin embargo, la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, que ha anunciado que será su departamento el encargado de esta reordenación y ha tendido la mano al concejal de Comercio, ha destacado que "uno de los pilares fundamentales del equipo debe ser la transparencia y participación".

Ha dejado claro que, según la normativa, "el Ayuntamiento puede redactar planes de ordenación de usos; y dentro de la ordenanza habla de un plan de lugares singulares".

A su juicio, "es el momento de reordenar correctamente esa avenida y todo el municipio, pero los murcianos se merecen una avenida de Alfonso X ordenada donde todo el mundo tenga derecho a participar y en eso estamos trabajando; no tenemos ningún miedo a la participación y merece la pena contar con todos".

Ha declinado "crear más polémica, porque ni merece la pena ni la hay", ha zanjado Pérez, que ha indicado que contará con todos los servicios para redactar este plan, "un proceso ilusionante".

Desde Ciudadanos, Fernando Hernández ha recordado que en la orden por la que se inició el proceso de licencias provisionales en la fase I de Alfonso X "no dijo que se hiciera un plan, sino que se elaboraran licencias provisionalísimas y en seis meses, a contar desde diciembre, debía estar acabado, pero cuando adquirí las competencias estábamos fuera de plazo, los técnicos comenzaron a trabajar sobre una distribución de Alfonso X que había realizado el Ayuntamiento".

Ha desmentido que rechazara elaborar un Plan, pero ha explicado que el plan "no se podía realizar en esa zona porque existe una ordenanza en el municipio de espacios singulares donde no aparece la avenida Alfonso X, por lo que antes de ordenar la realización de un plan hay que anexar a esa ordenanza el espacio singular, pero no es que Ciudadanos no quiera hacer el plan, es que no podemos". Una cuestión que transmitió al alcalde, ya que su decreto "era de difícil cumplimiento".

La concejal Rebeca Pérez ha vuelto a intervenir insistiendo en que "no hay ninguna mano negra" en este asunto, y ha subrayado que incluir esta zona en el inventario de espacios singulares "es fácil de hacer", preguntándose qué necesidad hay de "reordenar toda la avenida cuando sólo es necesario hacerlo para los que están abiertos en ese momento".

Con el decreto de Ballesta, según la edil, "se daba completa seguridad jurídica a los locales". Sin embargo, el concejal de Comercio ha recordado que se utilizó el criterio que el PP adoptó en la Plaza de Santo Domingo para regular las futuras terrazas.