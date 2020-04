La Región se suma a la aplicación de Sanidad para el autodiagnóstico del coronavirus

La región de Murcia mantiene la evolución de esta semana. Son ya 124 fallecidos pero baja poquito a poco el número de casos. Son ahora 831 personas afectadas.

Una buena evolucion que seguramente hará que la desescalada pueda empezar aquí antes que en otras comunidades. De momento, lo que si está confirmado es que el lunes pueden salir los niños una hora para pasear o para jugar.

También en los próximos días 2.700 murcianos se van a someter al estudio serológico que se va a realizar en toda España. Sobre el por qué de esa cifra hablaba.

Otra de las novedades inmediatas será el reparto de mascarillas de forma gratuita desde la semana que viene. Serán 500 mil para mayores de 65 años y otras 500 mil para el resto. Cómo se van a distribuir? Lo explicaba el consejero de Salud Manuel Villegas.

Declaraciones del consejero después de un consejo de gobierno en el que se ha aprobado que la región de Murcia pueda utilizar la aplicación “Asistencia COVID-19”. Se trata de una herramienta de autodiagnostico sobre la que daba detalles hoy Manuel Villegas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio entre la Consejería de Salud y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que establece la adhesión de la Región de Murcia al uso de la aplicación 'AsistenciaCovid19', que permite a los ciudadanos autoevaluar su probabilidad de sufrir covid-19.

El objetivo es reducir el volumen de llamadas a los números telefónicos puestos a disposición para resolver las dudas al respecto, permitir un triaje inicial de posibles casos y un seguimiento posterior, según ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La herramienta puede utilizarse a través del móvil (iOS y Android) y de la web (https://asistencia.covid19.gob.es/) y permite también acceder a recomendaciones de actuación e información actualizada y recibir recordatorios para un seguimiento periódico del estado de salud. En ningún caso constituye un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos.

Así, en función de los síntomas médicos que comunique, el usuario podrá autoevaluar su probabilidad de estar infectado por el COVID-19, así como acceder a una autoevaluación continua diaria a través de la monitorización de la temperatura y parámetros básicos, cada 12 horas desde que se inicie la aplicación, incluyendo un recordatorio en forma de alarma.

El sistema incluye el envío de notificaciones en relación con las mejores medidas preventivas y de evaluación en cada momento y proporciona consejos prácticos y acciones a seguir según la evaluación.

La Región de Murcia se suma así a las comunidades de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de la Comunidad de Madrid, donde se hizo el proyecto piloto, que cuentan ya con esta aplicación.

El convenio, que no comporta obligaciones económicas entre las partes, tendrá una duración inicial de tres meses y podrá ser prorrogado expresamente por periodos mensuales sucesivos hasta un máximo de un año.

ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA

Al ser preguntado por el estudio de seroprevalencia que realizará el Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III, Villegas ha reconocido que se ha aumentado de 1.600 a 2.700 los habitantes de la Región que serán sometidos a examen, todos ellos pertenecientes a núcleos familiares.

El consejero ha aclarado que la cifra ha aumentado debido al número de habitantes y a que la Región es una comunidad uniprovincial. "No hay otro motivo", ha aclarado Villegas, quien explica que "solo buscan una muestra representativa y suficiente como para tener resultados".

Villegas afirma que el estudio de seroprevalencia del Ministerio se va a alargar más porque van a hacer tres determinaciones analíticos en periodos de 15 días. A su juicio, se van a plantear medidas de desescalada antes de que estén disponibles los datos de este test, que "va a ser muy serio". No obstante, cree que "no podemos estar esperando sus resultados para iniciar el desconfinamiento".

En cuanto a la posibilidad de que algunos casos de gripe detectados a principios de año pudieran haber sido casos de coronavirus, Villegas ha admitido que "puede ser posible". De hecho, indica que hoy se ha publicado algún informe científico que apuntaba la llegada de algún caso a España en febrero.

Aunque cree que hay que esperar al estudio de seroprevalencia del Ministerio para ver sus resultados, ha señalado que la curva de la gripe "no ofreció ningún segundo pico ni ninguna cosa rara en la evolución normal que sigue la gripe epidémmica cada año, se veía un descenso normal, como si no hubiera llegado ninguna cosa rara en febrero".

Al ser preguntado por el hecho de que haya zonas de la Región sin casos desde el inicio de la pandemia, Villegas ha señalado que la memoria del servicio de epidemiología recoge claramente los casos por municipios, que están disponibles en la web de murciasalud. "La extensión de la epidemia tiene mucho que ver con el aislamiento de las zonas, por lo que, lógicamente, municipios que están muy aislados y en los que no hay mucho trasiego de gente es difícil que llegue el virus".

Ha puntualizado que la Región es una zona de tránsito y el aislamiento "no nos ha protegido", aunque cree que la iniciativa del Gobierno regional de intentar aislar a la Región de inmediato "nos ha venido muy bien". Los municipios sin casos "están metidos en la sierra, aislados, en los que hay muy poco trasiego de gente, algo que también sucede en el norte de España".

DESESCALADA

En cuanto a los planes de desescalada del confinamiento, Villegas ha avanzado que este viernes está prevista una reunión del consejo interterritorial para abordar esta cuestión y hay un grupo técnico trabajando al respecto.

"No me atrevo a adelantar nada para evitar levantar expectativas que luego, a lo mejor, no se pueden cumplir", según Villegas, quien ha asegurado que dará a conocer detalles cuando el cronograma "esté claro". En cualquier caso, considera que "parece un hecho que no todo el mundo vamos a desescalar al mismo tiempo".

Al ser preguntado por si se van a poder usar las playas este verano, Villegas ha reconocido que el tema está "muy verde" y ha pedido "prudencia" porque "hay que ver cómo evoluciona la pandemia".

Al ser preguntado por la relajación de medidas de confinamiento para los niños, el consejero se ha felicitado por la medida y ha recordado que él apostaba por su ejecución. "Estoy muy contento de que se deje a los niños a la calle y que se perfile de esta manera, que puedan correr y jugar, porque es vital para ellos", ha subrayado.

SITUACIÓN EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

En cuanto a la situación en las residencias, ha reconocido que la situación está "estabilizada" pero la Consejería continúa en "alerta permanente, muy encima de todas ellas". Así, se han hecho test a todos los residentes y está empezando a hacer test a los profesionales, no solo de las residencias afectadas sino de todos los centros.

Ha indicado que todas las residencias y centros de personas con discapacidad están intervenidas, aunque esta intervención es "más o menos importante" dependiendo de si han registrado brotes o no. Se actúa diariamente si hay incidencia y hay un teléfono de contacto permanente atendido por personal médico. Donde ha habido brotes sí que hay personal del SMS.

Al ser preguntado por el motivo por el que las cifras de test de inmunidad siguen siendo bajas con respecto a las PCR, Villegas ha señalado que se está pilotando por segunda vez la realización de los test rápidos de inuminidad en centros de salud y la semana que viene se extenderán al resto.

Estos test darán información de la inmunidad alcanzada por toda la sociedad por haber pasado la enfermedad, y ha aclarado que "no es ninguna urgencia", por lo que se irán haciendo de forma progresiva. "Ahora miso estamos más ocupados en la detección y aislamiento de los casos que todavía están apareciendo para acabar con la pandemia", ha señalado.

En cuanto a si se mantiene la apertura 24 horas del servicio de hemodinámica de Cartagena, Villegas ha recordado que es un compromiso del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, u están recogidas dentro de la memoria de actuaciones del SMS. Se preveía que antes del verano estuviera listo el personal y los medios adecuados, según Villegas, quien cree que se pondrá en marcha "pronto" y no se ha modificado por la crisis sanitaria.