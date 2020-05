La Región registra 13.643 ERTE y 71.530 trabajadores afectados

La Región de Murcia registra 13.643 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 71.530 trabajadores afectados, según datos actualizados con fecha del 1 de mayo y facilitados por la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

De los 13.643 ERTE, 10.799 de ellos ya han sido resueltos, lo que representa el 79,15 por ciento del total. En cuanto a los trabajadores afectados, 34.829 (48,7%) son mujeres y los 36.701 (51,3%) restantes son hombres, tal y como ha señalado la Consejería.

Aprovechando la celebración del Día del Trabajo, la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de la Región ha hecho públicos estos datos relacionados con los ERTE presentados desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

Tal y como indica el consejero, Miguel Motas, "estos resultados son fruto del esfuerzo ingente del equipo de gestión de ERTEs que a día de hoy está formado por 231 personas".

Hace unas semanas, en un ejercicio de "transparencia", la Consejería informó de que los datos que se estaban ofreciendo habían sufrido una variación dado que ni los medios técnicos y humanos, de los que se disponía al principio de la crisis sanitaria, eran suficientes para gestionar la avalancha de expedientes que se estaban presentado.

Tras unas semanas de intenso trabajo, con la ampliación del equipo humano (a través de la incorporación de funcionarios llegados de manera voluntaria de otras consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), la formación del mismo, mejora de los sistemas técnicos y otras dificultades añadidas propias de la necesidad de ejecutar todos esos procesos mediante teletrabajo, se ha conseguido alcanzar el punto "ideal" en el que los ERTES que se presentan cada día, "quedan registrados al mismo tiempo y se resuelven en el plazo estipulado, inferior a 10 días", añade la Consejería.

El consejero ha señalado que, evidentemente, "ningún dato relacionado con la difícil situación que están pasando muchas empresas y trabajadores es positivo" pero sí se muestra optimista con la bajada de los más de 22.000 ERTE, que en un principio se estimaron erróneamente, a los 14.000 que hoy se conoce que sí son reales.

"Se trata de cifras mucho más positivas y vamos a hacer todo lo posible para que esta situación no se convierta en una losa que los afectados no puedan cargar", ha manifestado.

Además, ha anunciado que a día de hoy "estamos en disposición de decir que el próximo 10 de mayo, todos los trabajadores afectados por un ERTE en la Región de Murcia van a poder cobrar su prestación".

Aunque ha recordado que ese pago corre a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que el SEF está colaborando con el mismo para su agilización, la resolución expresa del expediente de ERTE genera seguridad jurídica a las empresas y trabajadores afectados.

Por lo que, desde la Consejería, el 20 de abril se decidió alterar el orden de resolución de ERTE, "para que los trabajadores dependientes de expedientes presentados a partir del 16 de abril, puedan recibir su prestación el próximo 10 de mayo, por estar en plazo para su resolución por la Dirección General de Bienestar Laboral y Diálogo Social, como consecuencia de la acertada medida que implantamos, de ampliación del plazo del silencio administrativo", ha dicho.

LOS DATOS DEL SEPE, NO INCLUIDOS

La Consejería ha puntualizado que la información que aparece en el informe es la relacionada con los ERTE gestionados por la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, y se completa con los datos que nos proporciona el SEPE en relación a los ERTE que gestiona directamente el Estado.

En este sentido, la Consejería recuerda que hay grandes empresas nacionales e internacionales que tienen sedes en la Región, y los expedientes que salen de ellas no son gestionados en la Comunidad sino a nivel estatal. "Es por eso que los datos que nos han facilitado no los hemos incluido en el informe dado que, por un lado no dependen de nosotros, y por otro, no los podemos desglosar en el mismo detalle que los de aquí", explica la Consejería.

A este respecto, el SEPE informa que ha aprobado un total de 750 ERTE de empresas con sede en la Región de Murcia y que de ahí estarían afectados, aproximadamente, unos 6.000 trabajadores.