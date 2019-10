Reconocimiento y respeto de los compañeros, los factores que más valoran los murcianos en el trabajo

Un estudio elaborado por Calmante Vitaminado*, de la multinacional farmacéutica Pharmex, esgrime que los hombres y las mujeres españoles mantienen distintas percepciones acerca de lo que les es más reconfortante y lo que supone mayor quebradero de cabeza en los espacios de trabajo. El estudio arroja que el reconocimiento y el respeto a la vida personal son los dos factores que más valoran los españoles de sus jefes, respuesta que varía según la edad de los encuestados.

El estudio divide a los encuestados en cuatro grupos de edad (20-29, 30-39, 40-49 y +50), de modo que, mientras que las personas con edades comprendidas entre los 20 y 29 años afirman que el respeto a la vida personal y, en especial, la elección de vacaciones libres es la opción más gratificante en el ámbito laboral, los otros tres grupos coinciden en que el reconocimiento por parte de los jefes es lo más reconfortante del trabajo, con un 51,27%, 51,14% y 66,67%, respectivamente.

Sobre los aspectos que más molestan en el ámbito laboral, las respuestas se centran en los modales de los propios compañeros, las apariencias y el respeto a la conciliación familiar y vida personal de los empleados, variando éstas en función de los rangos de edad de los encuestados. Las personas con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años opinan que lo más molesto son los compañeros que pueden parecer tener más trabajo que los demás, quedándose más tiempo en la oficina durante la jornada laboral (47,56%). El siguiente grupo de edad (de 30 a 39 años) afirma con un 43,40% que lo más desquiciante para ellos es la falta de modales hacia el resto de compañeros (hablar demasiado, conversar en un tono elevado, no respetar la concentración de los demás, etc), mientras que los encuestados con edades comprendidas entre los 40 y los 49 años y de 50 años en adelante mantienen que no respetar la conciliación laboral y la vida personal de los empleados es lo que más les molesta del ámbito laboral (41,86% y 50%, respectivamente).

Hombres y mujeres, distintas opiniones

Por sexos, se aprecian diferencias entre las respuestas ante qué es lo más reconfortante y molesto en el lugar de trabajo para los españoles y españolas. Mientras que las mujeres afirman en un 54,38 % que el reconocimiento por parte de los jefes es lo más gratificante, los hombres opinan que la elección de vacaciones libres se haga de forma rápida y eficaz es lo que más les reconforta en un 54,87%.

En el otro lado de la balanza, ellas apuntan en un 35,66 % que lo más molesto es la falta de modales hacia el resto de compañeros, mientras que ellos afirman con un 40% de sus respuestas que la mayor molestia son aquellos compañeros que aparentan tener más trabajo que los demás, quedándose más tiempo en la oficina durante la jornada laboral.

Por comunidades autónomas…

Reconocimiento y respeto a la vida personal son los dos factores más elegidos por los españoles según la comunidad autónoma en la que residan preguntado por qué es lo que más les reconforta en sus trabajos. La opción más popular es que los jefes valoren el trabajo bien hecho, algo en lo que coinciden andaluces (52,94%), baleares (50%), cántabros (56,67%), catalanes (44%), gallegos (46,43%), madrileños (52,50%), murciano (65,52%), vascos (64%) y riojanos (68%). Por su parte, aragoneses (50%), asturianos (47%), canarios (59,26%), castellano-manchegos (67,86%), castellano-leoneses (59%), valencianos (52,94%), extremeños (60,53%) y navarros (55,56%) concluyen que el respeto hacia la elección de los días de vacaciones es lo que más les reconforta de su espacio de trabajo.

Por el contrario, que los compañeros conversan en un tono elevado sin respetar la concentración de los demás es lo que más molesta en el trabajo a los habitantes de Andalucía (41,78%), Principado de Asturias (32,35%), Castilla-León (40,91%), Cataluña (52,17%), Extremadura (48,65), Comunidad de Madrid (35%), Región de Murcia (39,29%) y La Rioja (40%). Asimismo, que los compañeros aparentan tener más trabajo que los demás, quedándose más tiempo en la oficina durante la jornada laboral es la opción que más incomoda a los residentes en Islas Baleares (55%), Islas Canarias (38,89%), Cantabria (36,67%), Castilla La Mancha (42,86%), Comunidad Valenciana (42,86%), Galicia (39,29%) y País Vasco (60%). Solo los aragoneses y los navarros apuntan una respuesta distinta: para ellos que no se respete la conciliación familiar y vida personal de los empleados es lo más fastidioso, opinan en un 50% y 38,89 %, respectivamente).