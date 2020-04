Quirónsalud toma medidas para proteger la salud de pacientes y de su personal sanitario y administrativo

Con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad clínica de los pacientes Quirónsalud Murcia ha creado espacios separados y áreas restringidas con las distancias de seguridad marcadas por las normas del Ministerio de Sanidad frente a la pandemia de COVID-19.

Así mismo, se cumple de manera exhaustiva con todas las medidas de higiene, desinfección y limpieza de sus instalaciones que llevan a cabo periódicamente, junto a las labores habituales, la desinfección de zonas comunes mediante técnicas de limpieza y de las zonas quirúrgicas.

Así como, la modificación de protocolos quirúrgicos de forma que se realizarán test de COVID-19 preoperatorio a todos los pacientes que precisen intervención quirúrgica y embarazadas antes del parto, según informaron fuentes de este centro sanitario en un comunicado.

Es importante no demorar la asistencia al centro sanitario de los pacientes que sufren patologías no demorables con el fin de no agravar las mismas, según Quirónsalud. Por ello, explica que a todos los pacientes que se desplacen al centro se le facilitará a la entrada gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes homologados para extremar las precauciones de seguridad clínica.

Igualmente, y con el fin de garantizar el desplazamiento del paciente desde el domicilio hasta el centro sanitario, se enviarán correos electrónicos de confirmación de cita con un certificado para justificar el desplazamiento médico.

SERVICIO DE TELECONSULTA

Del mismo modo, el Hospital Quirónsalud Murcia, en su compromiso de "velar por la salud" de sus pacientes, además de mantener las consultas y pruebas diagnósticas a pacientes con patologías graves o procesos no demorables, recuerda su servicio de consultas telefónicas destinado a garantizar la asistencia de otro tipo de dolencias que requieran la atención por parte de un especialista.

Para ello el centro mantiene disponible su teléfono de contacto '968-365000' y '901-500501' a través del que los pacientes pueden solicitar esta asistencia telefónica en horario de 8.00 a 22.00 horas. O si lo prefieren pueden solicitar su cita telefónica a través del portal del paciente 'https://www.quironsalud.es/es/portal-paciente' través del call center o desde el portal del paciente https://www.quironsalud.es/portal-paciente/es para todas sus especialidades médicas.

Desde el pasado 14 de marzo decretándose el Estado de Alarma en España, Quirónsalud ha dedicado la práctica totalidad de sus esfuerzos a prestar asistencia de urgencia a todos aquellos pacientes que lo han necesitado en la lucha contra el COVID-19 unido al el resto del sistema sanitario español.

Por este motivo, Quirónsalud destaca que se ha visto obligado a centrar nuestra actividad asistencial exclusivamente al tratamiento de patologías urgentes y no demorables, cancelando consultas, pruebas e intervenciones programadas.

TEST DE COVID-19 A TODOS SUS TRABAJADORES

El Grupo Quirónsalud está realizando test masivos de Covid-19 a sus profesionales sanitarios para preservar su seguridad y la de los pacientes del grupo.

Para ello, ha adquirido test masivos en sangre para realizar análisis a todos sus empleados y poder identificar a trabajadores potencialmente con Covid-19. Un plan de actuación orientado no solo a proteger a sus profesionales sino a los pacientes.

