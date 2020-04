Quirónsalud Murcia dará mascarillas a pacientes consultas y justificantes desplazamientos

El hospital Quirónsalud de Murcia, ante la próxima reanudación de las consultas externas, ha informado este viernes de que facilitará a todos los pacientes que se desplacen al centro gel hidroalcohólico y mascarillas homologadas para extremar las precauciones de seguridad clínica, además de remitir correos de confirmación de cita con un certificado para justificar el desplazamiento médico.

Según un comunicado del grupo Quirón, estas acciones tienen por objetivo garantizar la seguridad clínica de los pacientes, por lo que ha creado espacios separados y áreas restringidas con las distancias de seguridad marcadas por las normas del Ministerio de Sanidad.

Además, se cumple de manera exhaustiva con todas las medidas de higiene, desinfección y limpieza de sus instalaciones que llevan a cabo periódicamente, junto a las labores habituales, la desinfección de zonas comunes mediante técnicas de limpieza y de las zonas quirúrgicas, así como la modificación de protocolos quirúrgicos, de forma que se realizarán test de Covid-19 preoperatorio a todos los pacientes que precisen intervención quirúrgica y embarazadas antes del parto.

El hospital Quirón insiste en que es importante no demorar la asistencia al centro sanitario de los pacientes que sufren patologías no demorables con el fin de no agravar las mismas, por lo que anuncia la entrega del material de prevención para extremar las precauciones de seguridad clínica.

Del mismo modo, el Hospital Quirónsalud Murcia, además de mantener las consultas y pruebas diagnósticas a pacientes con patologías graves o procesos no demorables, recuerda su servicio de consultas telefónicas destinado a garantizar la asistencia de otro tipo de dolencias que requieran la atención por parte de un especialista.