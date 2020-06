PSOE tilda de "vergonzoso" que "solo once familias recibieran la beca del Gobierno regional" el curso pasado

El Partido Socialista de la Región de Murcia califica de vergonzoso que sólo 11 familias de la Región hayan recibido la beca del Gobierno Regional para la escolarización de 0 a 3 años. El diputado socialista, Antonio Espín, recuerda que sólo uno de cada cinco niños y niñas tiene una plaza en educación infantil de 0 a 3 años, casi la mitad de la media nacional.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha calificado de vergonzoso que solo once familias de la Región de Muria recibieran la beca del Gobierno regional para la escolarización en la etapa de 0 a tres años el curso pasado.

Ha indicado que una de las medidas estrella del Gobierno regional para promocionar la escolarización del alumnado de 0-3 años ha resultado ser un fiasco. La partida de 500.000 euros destinada a la concesión de ayudas a la escolarización de los menores en el primer ciclo de Educación Infantil se ha quedado casi intacta, pues solo ha recibido 86 solicitudes de beca, de las que únicamente ha concedido once.

“Es una cifra ridícula, si tenemos en cuenta que solo uno de cada cinco niños y niñas de la Región tiene plaza en esta etapa. Estas becas, además, tenían un importe medio inferior a los 600 euros, lo que cubre solo una pequeña parte del gasto del servicio”, ha explicado.

El diputado socialista ha dicho que, con una tasa de escolarización del 19 por ciento, la Región es una de las comunidades autónomas con menor implantación de la Educación Infantil de 0-3 años. “Si tenemos en cuenta que la tasa media nacional es casi el doble que la nuestra, podemos hacernos una idea de la paupérrima inversión durante décadas del Gobierno regional en este servicio educativo que, además, cumple una insustituible función para la necesaria conciliación familiar y laboral que, en estas semanas, hemos podido comprobar es casi nula en nuestra comunidad autónoma”.

En este sentido, Antonio Espín ha recordado que la Región sigue teniendo las mismas 14 escuelas infantiles públicas que puso en marcha el PSOE durante su etapa de Gobierno regional, hace más de 30 años. “Desde entonces, el PP no ha abierto ni una sola escuela más. Pero no solo eso, sino que no ha desarrollado políticas encaminadas a aumentar la oferta ni a dar facilidades a las familias que no pueden permitirse el pago de una escuela infantil privada”.

Además, ha señalado que el precio medio mensual de una escuela infantil privada ronda los 300 euros, por lo que la mayoría de las familias no puede hacer uso de este servicio educativo, si no es con la ayuda de las administraciones públicas.

“Por eso, en el PSRM llevamos años exigiendo el compromiso del Gobierno regional con las familias más vulnerables, excluidas por completo de este servicio público. Las únicas tres medidas que ha adoptado al respecto han sido hacer gratuitas las 14 escuelas públicas (sin distinción entre las necesidades económicas familiares), establecer bonificaciones en el IRPF (algo que solo beneficia a quienes, de por sí, pueden pagar las cuotas y hacen anualmente la declaración de la renta,) y la concesión de ayudas para el resto de familias”.

“Hoy sabemos que esas familias han sido solo 11 el curso pasado, algo absolutamente vergonzoso. Una muestra más de la política de escaparate de López Miras”, ha remarcado.

Finalmente, ha recordado que hace dos semanas fue rechazada la propuesta socialista de universalización y progresiva gratuidad de la Educación Infantil de 0-3 años. “PP, Ciudadanos y uno de los diputados de Vox votaron en contra de la creación de 9.000 nuevas plazas en esta etapa durante los próximos cuatro años y a su gratuidad gradual en función de las necesidades económicas familiares”.