Prisión para los dos detenidos en Alcantarilla por incumplir estado de alarma

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Murcia ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre y su hijo detenidos tras serles levantadas respectivamente 7 y 5 actas por infringir en Alcantarilla el estado de alarma, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

Se les investiga por un delito de desobediencia grave continuada a agente de la autoridad y al padre también por los daños causados a un vehículo policial.

El atestado policial reseña que unos 15 vecinos celebraban una fiesta con música y bebidas en la calle la madrugada del pasado 29 de marzo y que intentaron apuñalar al integrante de una patrulla, lo que el juez en funciones de guardia no ha estimado.

Tampoco las amenazas de muerte que le hizo uno de ellos tras espetarle a la patrulla: "¿Por qué no voy a poder quedarme en calle? (...), no valéis para nada y voy a hacer lo que me dé la gana".

Así lo relataba la Policía Nacional en un comunicado este miércoles sobre el incidente al que se refirió este martes en el palacio de La Moncloa el director adjunto operativo de ese cuerpo, el comisario principal José Ángel González, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité científico-técnico de seguimiento de la pandemia.

La intervención policial comenzó cuando una patrulla vio como una grupo de aproximadamente 15 personas estaba en plena vía pública con música a todo volumen y consumiendo alcohol, haciendo caso omiso a las obligaciones que tiene la ciudadanía en relación al Real Decreto por el que se establece el estado de alarma en el país. Inmediatamente los agentes solicitaron apoyo para la identificación y sanción de estas personas, pero los participantes en el evento, al advertir la presencia policial huyeron y se introdujeron en sus viviendas, pues todos se trataban de vecinos de una misma barriada y estaban a escasos metros de sus domicilios, si bien, uno de los infractores del confinamiento se quedó para enfrentarse a los agentes, a quienes les manifestó “¿Por qué no voy a poder quedarme en calle?[…], no valéis para nada, y voy a hacer lo que me dé la gana”, además, comenzó a amenazar de muerte a la patrulla, por lo que los agentes no solo lo sancionaron por no respetar el confinamiento, sino que también practicaron su detención.

Fue entonces, cuando desde los balcones y ventanas de la barriada comenzaron a lanzar vasos de cristal, hielos y latas de cerveza, teniendo los agentes que resguardarse en los soportales para no sufrir lesiones.

El segundo de los detenidos bajó a recuperar su teléfono móvil

Mientras los agentes estaban identificando al primer arrestado, salió de su vivienda el segundo de los detenidos, quien se dirigió a los agentes también de forma amenazante con la intención de recuperar su teléfono, el cual se había dejado olvidado en la huida junto a una mesa de mezclas y diferentes bebidas alcohólicas.

Cuando los agentes iban a trasladarlos a Comisaría los vecinos de la barriada bajaron de sus viviendas para enfrentarse a ellos

La intervención se complicó. En el momento de la detenciones, cuando los agentes se disponían a introducir a los arrestados al coche patrulla para su traslado a Comisaría, varios familiares de los detenidos, así como vecinos de la barriada salieron ataviados con botellas de cristal, palos y macetas, con los que arremetieron contra los agentes, consiguiendo en este momento, uno de los detenidos hacerse con un cuchillo del que hizo uso para intentar apuñalar en dos ocasiones, pero sin éxito, a uno de los policías.

Una vez consiguieron introducirlos en los vehículos para su traslado a comisaría, uno de los detenidos comenzó a golpear el vehículo policial consiguiendo desencajar el marco de la puerta, motivo por el que los agentes le imputan su participación en otro delito de daños.

Finalmente los agentes consiguieron hacerse con la situación y lograr detener a estos dos hombres, de 20 y 47 años de edad, por su presunta participación en un delito de tentativa de homicidio, desobediencia y daños en vehículo policial.