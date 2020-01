Principio de acuerdo de PP, Cs y VOX sobre el “pin parental” y las subvenciones a CROEM y sindicatos.

La consejera de industria y portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, se ha mostrado optimista en este sentido, asegurando que el acuerdo para cerrar el presupuesto de la Comunidad de 2020 “podría quedar culminado tras la reunión que las tres formaciones van a mantener el jueves de esta semana”.

Ya en temas concretos, el consejero de Hacienda, Javier Celdrán ha asegurado que donde sí hay consenso entre los tres partidos es en la implantación del llamado “pin parental”; es decir, que haya libertad por parte de los padres “para autorizar a sus hijos si acuden al centro o no cuando le imparte una charla una persona ajena al docente, con independencia de lo que se dé”.

En cuanto a otra de las peticiones de VOX para aprobar el presupuesto, Celdrán ha confirmado un principio de acuerdo entre las tres formaciones para limitar las subvenciones tanto a la patronal murciana CROEM como a los sindicatos. En este sentido, ha asegurado que todo lo que sean subvenciones por gastos de funcionamiento no justificados por parte de los agentes sociales “debe desaparecer”. A renglón seguido ha matizado el consejero que “eso no quiere decir que no se les deba retribuir por la participación institucional que realizan pero, eso sí, de manera justificada. Es coherente -ha concluido Celdrán- que evolucionemos en este tipo de ayudas y subvenciones”.

"Es la primera vez que tenemos un gobierno en coalición; el de Andalucía es el único que ha aprobado sus presupuestos en el Parlamento, así que en el caso de la Región tampoco se ha dilatado en exceso", ha comentado la consejera, que espera que esta semana concluyan las negociaciones.

Preguntada sobre el 'pin parental', una de las medidas planteadas por Vox sobre la que Ciudadanos ha mostrado su desacuerdo, Martínez Vidal ha subrayado que "estos presupuestos son positivos para todos" y, por eso, "todos vamos a hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento".

Como ejemplo, ha recordado que en Andalucía "se ha acordado un documento entre PP, Cs y Vox, y también se ha redactado un punto referente al 'pin parental', así que estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo muy pronto".

DECRETO LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MAR MENOR

Respecto al decreto ley de Protección Integral del Mar Menor, la titular de Empresa, Industria y Portavocía de la Comunidad Autónoma ha insistido en que aprobar una norma de estas características no es una novedad.

"Durante muchísimos años de gobierno de Partido Popular y Partido Socialista se han aprobado decretos o decretos ley, en función de si era el Gobierno regional o el de la Nación, y han sido convalidados en la Asamblea mediante decreto ley o proyecto de ley".

A modo de ejemplo, ha explicado que "en el Gobierno de Mariano Rajoy se aprobó en Consejo de Gobierno la Reforma Laboral y se tramitó por parte ese mismo gobierno, que era monocolor, como un proyecto de ley".

Y es que, ha afirmado la consejera, se trata de "un trámite parlamentario que está contemplado y no hay ninguna novedad en ese tema".

"Nosotros consideramos que era muy importante aprobar en Consejo de Gobierno ese decreto, en el que se ha trabajado y se han llevado a cabo más de 20 reuniones, y en el que se ha convocado también al PSOE, pero nunca ha querido asistir".

Por parte de la formación naranja, la consejera ha explicado que "nos comprometimos a que íbamos a exigir la aprobación de ese decreto, y así lo hemos hecho en Consejo de Gobierno del 26 de diciembre".

Y ha añadido: "Posteriormente, en el punto 58 de nuestro acuerdo de Gobierno, ya dijimos que lo tramitaríamos de manera que obtuviéramos el mayor consenso posible de todos los grupos parlamentarios, y así lo hemos hecho".

Además, ha aseverado que su formación someterá a decreto ley cualquier asunto que requiera de consenso, porque "la Asamblea regional es la voz del pueblo y la que está legitimada para poder tramitar esta ley", la que afecta a la laguna salada, ya que "nos afecta a todos seamos del partido político que seamos".