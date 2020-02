El PP se pregunta dónde está el código ético de Sánchez al nombrar delegado del Gobierno a un imputado

Los senadores del PP por Murcia han rechazado el nombramiento del nuevo delegado del Gobierno en Región de Murcia, el socialista José Vélez, hasta ahora alcalde de Calasparra, y se han preguntado "dónde está el código ético de Pedro Sánchez" y su "regeneración política y limpieza democrática", al haber designado a "una persona que está imputada por delitos de corrupción política".

El senador Francisco Bernabé, acompañado del resto de senadores del PP por Murcia, Violente Tomás y Juan María Vázquez, ha dicho este miércoles en un rueda de prensa que el Consejo de Ministros se ha convertido en un "refugio de los amiguetes" de Sánchez debido al nombramiento de Vélez, que esta siendo investigado desde septiembre de 2018, junto a dos miembros más del PSOE, Jordi Arce y Antonio José Moreno, por malversación y corrupción al cobrar, presuntamente, de fondos del Ayuntamiento de sueldos de 30.000 euros entre los tres.

Bernabé ha recordado que el pasado mes de enero, la Fiscalía encargada del caso solicitó ampliar la investigación otros 18 meses para investigar la posibilidad de que haya indicios de delito, por lo que se pregunta si el Presidente del Gobierno se siente muy seguro "ahora que Dolores Delgado va a ser Fiscal General del Estado" y "piensa que, donde el fiscal lleva más de un año viendo delito, tal vez ahora no lo va a ver".

Ante esta situación, ha recriminado que, tanto Sánchez como Vélez, firmaron "el código ético que dice que quedan inhabilitados para ejercer un cargo público personas que estén siendo investigadas o imputadas como es su caso", y apunta que la decisión del nombramiento de "el nuevo hombre fuerte de peso" en la región de Murcia "empaña" la imagen de la institución.

PSOE: "No hay político que provoque más vergüenza que Bernabé, después de pegar a vecinos de Murcia por exigir derechos"

El portavoz del PSRM-PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha asegurado que "no hay político que más vergüenza genere que Francisco Bernabé". "Su paso por la Delegación del Gobierno es la etapa más lamentable y gris de toda nuestra democracia", ha incidido.

Lucas ha recordado que "pegó a vecinos sin mostrar un ápice de arrepentimiento y criminalizó a miles de personas que se manifestaban ante la incapacidad del PP para escucharlos y cumplir la palabra dada".

"Sabemos que no tiene grandes atributos éticos, pero, si no fuera porque sus palabras son burdas, podría mostrar un poco de vergüenza a la hora de hacer determinadas afirmaciones, porque no se cansa de mentir y hacer el ridículo", ha recordado el portavoz socialista.

Espera que cuando esta "calumnia y persecución" hacia José Vélez concluya, el senador, que "solo se dedica a pelotear a sus jefes sin importarles el bienestar de la Región, convoque con gran urgencia y vehemencia, una rueda de prensa para pedir perdón. Aunque si no lo hizo a los vecinos que pegó, no creemos que lo haga con el PSOE".