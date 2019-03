Policía investiga una residencia de Murcia por posible maltrato a los ancianos

La Policía Nacional está investigando al dueño de una residencia ilegal del centro de Murcia por, supuestamente, maltratar y aislar a los ancianos. Los familiares sospechan que sus mayores no estaban bien atendidos, no se les suministraba su medicación, y se les impedía salir y hasta llamar por teléfono. Pretendía ser una residencia de lujo y ha resultado ser un centro sin permisos en el que, por ley, no puede pernoctar nadie.

La Cadena COPE ha confirmado que la residencia de ancianos Senior Club, se encuentra sin actividad desde ayer. La policia nacional y el SEMAS del Ayuntamiento de Murcia, han sacado de alli a los residentes, y los han trasladado a las viviendas de sus familiares. Además, la residencia, ubicada cerca de la catedral, no dispone de permiso para que los ancianos puedan dormir allí. El coordinador del SEMAS del Ayuntamiento de Murcia, José Morales, ha contado en COPE que algunos de estos ancianos padecen problemas mentales. Morales ha explicado que La operación se ha iniciado porque se les impedía a los familiares acceder al centro.

El dueño de la residencia ha tenido incluso denuncias por insultar a algún vecino de la zona

También hay denuncias de parientes relacionadas con presuntos intentos de extraer dinero de las cuentas corrientes de estos ancianos. El dueño de la residencia ha tenido incluso denuncias por insultar a algún vecino de la zona. Jose Morales explicaba como tuvo que actuar el SEMAS anoche

De momento la investigación sigue abierta y no hay detenidos. La residencia permanece cerrada a cal y canto. Lo confirmaba el propio Jose Morales

El registro judicial y la intervención de la Policía se han centrado en investigar a Julián Ramón, el presunto cabecilla de la trama, así como a su esposa y a su hijo, que se hacían cargo de la residencia. Antes, los responsables de Servicios Sociales se habían hecho cargo de varias ancianas, a las que sacaron del centro. Se da la circunstancia, de que esta residencia fue escenario el año pasado de un suceso en el que salió herido un anciano. En los cristales de la fachada del centro se lee: Primer centro en la Región con terapias y metodología alemanas. El abogado de la residencia, Fermín Guerrero, ha querido aclarar en COPE, que no se trata de una residencia, sino de un club, y que no hay nadie detenido. Fermin Guerrero asegura además que los ancianos se han tenido que ir de la residencia por cuestiones administrativas.

El abogado ha asegurado además que los ancianos se vieron muy sorprendidos, cuando ayer entraron en el centro agentes de la policía y de servicios sociales, para comprobar lo que estaba ocurriendo en el centro. Fermín Guerrero.

LÓPEZ MIRAS "NO TIENE NINGÚN VINCULO CON LA COMUNIDAD"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha aclarado que el local investigado por la Policía Nacional y que presuntamente ejercía como residencia de ancianos en la calle San Antonio, en el centro de Murcia, "no era una residencia" y "no tenía ningún vínculo con la Comunidad Autónoma".

López Miras ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por estas instalaciones que funcionaban de forma presuntamente irregular y que están siendo investigadas por la Policía Nacional.

López Miras ha aclarado que este local "no es una residencia y no tiene ninguna relación con la Comunidad Autónoma". De hecho, recuerda que el Gobierno regional ya apercibió a estas instalaciones porque "se anunciaban como residencia cuando no es una residencia".

López Miras "no es una residencia y no tiene ninguna relación con la Comunidad Autónoma"

Recuerda que la Comunidad hizo una inspección en diciembre y se observó que no había ningún residente. "No tenían a ninguna persona allí, en ese local y, por lo tanto, ahora mismo esto es lo que le correspondía a la Comunidad", ha remarcado.

"Se hizo en su día la inspección, se ha establecido que no es una residencia y que no tiene ningún tipo de vinculación con la Comunidad Autónoma", ha insistido López Miras, quien considera que ahora "debe de actuar de oficio la autoridad competente, judicial y policial".