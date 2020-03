Pilotos, alumnos y mecánicos reclaman a Defensa un "incremento" de personal ante los últimos accidentes

Pilotos, alumnos y mecánicos de la Academia General del Aire (AGA) han reclamado este lunes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, un "incremento" de personal que sirva al Ejército del Aire en lo que ha sido una "apuesta clara e inequívoca", según han anunciado Robles al término de su encuentro con personal de la AGA, unos días después de ocurrir el tercer accidente aéreo de los últimos meses en el que perdía la vida el piloto de la Patrulla Águila, Eduardo Fermín Garvalena, en un C-101.

Un encuentro que, según ha definido la ministra, que ya estuvo en la AGA el pasado sábado para asistir al funeral del comandante, ha sido "franco y con un diálogo abierto y transparente", del que ha tomado nota.

En este sentido, ha asegurado que "se trabajará en la cuestiones de personal", aunque ha reconocido que son cuestiones que tienen una técnica normativa que "aquí, en este momento, no se puede resolver, pero todos estamos en la misma línea para que esto no vuelva a ocurrir, aunque hay un riesgo, evidentemente".

El Ejército del Aire, ha destacado, "es una profesión de altísimo riesgo que ellos asumen, pero vamos a intentar que en circunstancias más personales y en materia de personal dar algún tipo de soluciones".

"Vamos a ver qué es lo que se puede hacer, porque hay unas limitaciones y vamos a intentar hacer una propuesta a corto, medio y largo plazo, porque formar a profesores, pilotos, lleva mucho tiempo, un piloto no se forma de un día para otro", ha explicado.

ROBLES: "DAR RESPUESTA A LAS CARENCIAS DE PERSONAL"

Robles, que ha puesto en valor el trabajo de los mecánicos, ha recordado que las plazas que salen para el Ejército del Aire "ya se están incrementando y tenemos que hacer una apuesta a medio-largo plazo y pensar también en el corto plazo, para ver de alguna manera determinadas respuestas a algunas carencias de personal".

"Esta Academia ha vivido los efectos de las inundaciones, que han hecho que el personal haya tenido que realizar incluso operaciones de mantenimiento que iban más allá de lo que es su función y han vivido una época complicada", ha reconocido la ministra, quien ha dejado claro que el personal de la AGA "ha puesto de manifiesto su amor al Ejército del Aire, la moral que tiene, su servicio a España y por eso quieren cada vez un Ejército del Aire mejor preparado y formado".

De ahí, que los profesionales de la AGA hayan hecho especial hincapié, según ha reconocido la propia ministra, "en la necesidad de que haya un incremento de personal y una política de personal que pueda servir para que haya más personas atendiendo los distintos servicios".

El objetivo de esta visita ha sido transmitir el apoyo y cariño a todos los compañeros del piloto fallecido el pasado jueves, durante un ensayo en las proximidades de La Manga del Mar Menor, que sepan que "estamos con ellos", así como "oír a los compañeros, pilotos, al personal de mantenimiento y alumnos para que hicieran una valoración de algo que somos conscientes, de que en muy poco tiempo han habido tres accidentes". Es algo, ha señalado, que "afecta a todos y no podemos permanecer insensibles ante este tema".

"Pero saben que la seguridad es al cien por cien, que no se realiza ningún vuelo si no hay seguridad al cien por cien", ha asegurado Robles, que ha resaltado que la AGA entiende la necesidad de que "haya más personal para que todas las actividades que se realizan puedan hacerse con más gente disponible para ello".

Ha insistido en que el personal de la Academia "no se sube a un avión si éste no ha pasado por todos los controles absolutamente necesarios".

"NI EN LAS PEORES PESADILLAS PUEDES IMAGINAR ESTO"

Fuentes de la AGA han descartado la "obsolescencia" los aviones C-101, que Defensa se ha comprometido a sustituir por los suizos 'Pilatus' entre este año y el próximo, como causa de estos siniestros aéreos ocurridos en los últimos meses, ya que "si la aeronave está volando es porque puede volar; cuando se pone en la plataforma de vuelo está para volar".

El Airbus C-101 Aviojet es una aeronave dedicada a la enseñanza de pilotos y el vuelo acrobático que cuenta con más de 40 años de servicio en el Ejército del Aire español.

También han dejado claro que la premisa fundamental es la seguridad del vuelo, "prevalece sobre cualquier otro condicionante y si el piloto dice que no está para volar no se vuela, es la máxima".

Además, se da la circunstancia de que Garvalena, fallecido el pasado jueves en el transcurso de unas maniobras, "era el comandante de seguridad del vuelo de la Patrulla Águila y lo tenía claro: si no estaba para irse a volar no se iba".

Reconocen que se encuentran "mal", porque un accidente, dicen, "siempre es duro, pero el tercero en el mismo curso académico es algo que ni en las peores pesadillas puedes imaginar", pero "tenemos que seguir adelante por los que se han ido y para sacar adelante a los alumnos que se quedan, no podemos flaquear".

SEGUIRÁN VOLANDO CON LOS C-101

Sobre las causas del siniestro, aseguran que era un vuelo de calentamiento y que el comandante, el 'solo' de la Patrulla, que es el encargado de realizar las maniobras más arriesgadas, no llegó a ponerse en contacto con el resto de compañeros. "No sabemos qué es lo que estaba haciendo, no hay vídeos ni llamada por radio, todo fue consumado", ha lamentado.

A tenor de estos tres siniestros aéreos, han dejado claro que seguirán realizando su misión, la de volar, salvo que algo indicara que "no se puede volar con un C-101". Y es que, explican, "nada lleva a determinar, hasta ahora, que la flota tiene que estar en el suelo".

Sin embargo, ha destacado que la Patrulla Águila "se quedará en tierra, de momento, por el impacto psicológico" y no descartan incluso cancelar la temporada 2020, que comprende del mes de mayo al 12 de octubre.

A raíz del accidente de Francisco Marín, también fallecido el pasado mes de agosto en un C-101 y cuya investigación será "larga y muy difícil de esclarecer", fuentes de la AGA recibieron las instrucciones del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMAL), que decidió aumentar la altura de las maniobras más arriesgadas en los vuelos de adiestramiento.

Está previsto que el C-101 siniestrado el pasado jueves, que se encuentra en el Arsenal de Cartagena, llegue a la AGA este lunes o el martes, en función de las condiciones meteorológicas debido a las fuertes rachas de viento en la zona, para que la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) comience con la investigación.

Desde la AGA aseguran que aportarán a este organismo "todo lo que necesite para esclarecer los hechos", que analizará las condiciones climáticas, de la aeronave, los sistemas del avión, el factor humano, ver qué hizo el piloto o cómo se encontraba.

Sin embargo, este organismo aún no ha podido determinar si el C-101 implicado en el siniestro del pasado mes de agosto "tuvo algún problema de material, será difícil saberlo".

Sobre lo ocurrido el pasado jueves, han relatado que se trata de un ensayo rutinario y la alerta llegó cuando recibieron el aviso del '1-1-2', que comunicaron el impacto de un avión en el mar.

El resto de compañeros del 'solo' acudieron a la zona donde calientan, entre Cabo de Palos e Isla Grosa, para ver si el piloto se había podido eyectar, pero comenzaron las labores de búsqueda que dieron resultado al día siguiente.