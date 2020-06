La ONCE homenajea hoy a Guardia Civil y Policia Nacional

El delegado del Gobierno, José Vélez, ha mostrado hoy todo su apoyo a la ONCE y a los cerca de 900 vendedores en la Región de Murcia que el lunes retomaron su actividad tras el obligado parón motivado por la crisis del coronavirus. Vélez ha destacado la sensibilidad de la ONCE por la emisión de una serie de cupones en la que, bajo el lema “la ilusión puede con todo”, homenajea a todos los profesionales que han jugado un papel decisivo durante la pandemia. Así, acompañado del Jefe Superior de Policía y del Coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil, ha querido escenificar su apoyo y agradecimiento desplazándose a un quiosco de la ONCE para comprar un cupón.

“El cupón de hoy está dedicado a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, así como a policías locales, bomberos y Fuerzas Armadas, a quienes quiero agradecer el enorme esfuerzo y dedicación demostrados durante estos meses tan duros. Y también quiero agradecer a la ONCE su capacidad para identificar siempre a aquellos colectivos que merecen en cada circunstancia un reconocimiento”, ha manifestado Vélez, que el pasado día 10 ya asistió en la sede regional de la Organización a la presentación oficial de esta serie de cupones, en la que destacó los valores que definen e impulsan a la organización, similares, ha dicho, a los que ha demostrado el Gobierno de España durante estos meses con medidas fundamentales de apoyo a los colectivos más desfavorecidos y vulnerables.

Audio El Delegado del Gobierno destaca la sensibilidad de la ONCE al reconocer en su cupón de hoy la labor esencial de Guardia Civil y Policía Nacional

“La vuelta a la actividad de los vendedores de la ONCE es algo especialmente significativo que, además, redimensiona la dureza de la emergencia sanitaria que hemos atravesado, pues sólo esta pandemia ha podido interrumpir su trabajo en los 82 años de historia de la organización”, ha añadido el delegado del Gobierno. El delegado territorial de la ONCE, Juan Carlos Morejón, ha indicado que hoy se han emitido 5,5 millones de cupones que se venderán en 19.000 puntos por toda España. “Con esto damos las gracias a quienes nos protegen, a Guardia Civil y a Policía Nacional, y también a la Policía Local o a Protección Civil, entre otros”, ha manifestado