Ocho trabajadores agrícolas de la Región que volvieron de Francia en un bus, positivo por coronavirus

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha informado este jueves tras el Consejo de Gobierno que el autobús que la semana pasada llegó de la Provenza francesa con 28 trabajadores agrícolas, trece de ellos a la Región de Murcia, trajo ocho de esos temporeros contagiados por Covid-19, cuatro asintomáticos que están en aislamiento, así como 30 personas más detectadas como casos "estrechos".

Además, Villegas reiteró que la Región de Murcia continuará en la fase 3 la semana próxima y que no saltará directamente el próximo lunes a lo que se ha denominado como "nueva normalidad". En cuanto a la detección de trazas del virus en un aparato del aire acondicionado de la facultad de letras de la universidad de Murcia, Villegas ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y de que "no se entre en pánico" porque en estos momentos estamos en condiciones de una detección de trazas pero el contagio continúa siendo "persona a persona" y no hay evidencias de riesgo de contagio a la población encontrando esas trazas del SARS CoV-2.

De los límites en la actual fase, explicó que, por ejemplo, el máximo de personas en reuniones al lugares cerrados es de 50 y de cien en actividades al aire libre, que están prohibidas las discotecas en la Región, pero no así el ocio nocturno sin que estén permitidas las barras y con el mismo aforo que la hostelería del 75 por ciento, todo ello atendiendo a criterios de prudencia ante esta pandemia. Del porcentaje de casos a los que se hace actualmente las PCR en las primeras 24 horas a los casos posibles, aseguró que está por encima del 90 por ciento. En el informe de la fase 2 que ha facilitado el ministerio de Sanidad sobre la Región se pedía que ésta llegase al objetivo del 80 por ciento.

En cuanto al último parte epidemiológico de las últimas 24 horas, no se registraron fallecidos por lo que la cifra total en la pandemia es de 150 personas muertas por el virus en la Región. El número total de afectados es de 3.149, de los que 1.629 es por PCR y 1.520 por test de anticuerpos, lo que supone 16 más que ayer (14 por test y dos por PCR).

El número de casos activos ha subido de 69 a 71, o sea, dos más, y los ingresos hospitalarios han disminuido en cinco personas, dejando la cifra total en 18, mientras que en UCI continúan las mismas cuatro personas que ayer. En aislamiento domiciliario hay 53 personas, lo que supone siete más que ayer, y las pruebas PCR con resultado negativo han sido 693 y los test de anticuerpos negativos alcanzaron la cifra de 617.

El último informe detallado epidemiológico es del día 10 de junio y en él 11 de los 45 municipios de la Región cuentan con casos en los últimos 14 días, la mayoría en Lorca (9) y en Murcia (8), seguidos por Torre Pacheco y Cartagena (3), Cieza, Mazarrón y Alcantarilla (2) y Los Alcázares, Caravaca, Jumilla y Mula (1). Además de estas 34 personas hay que sumar cinco casos con síntomas en los últimos 14 días que han dado positivo al virus, dos de ellas en Mazarrón, una en Murcia, otra en Lorca y una más en Jumilla. Entre los casos confirmados se han registrado 521 casos de profesionales sanitarios, cuya media de edad es de 43 años.