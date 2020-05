“Nuestra Madre nos cuida, nos fortalece, nos protege, nos enseña y nos alienta”

Ocho seminaristas de primer curso y un sacerdote se han consagrado esta mañana a Santa María Reina de los Corazones, La Señora. Lo han hecho siguiendo la celebración desde sus hogares, retransmitida por Popular Televisión Región de Murcia, desde la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal. Con la presencia de la imagen de la patrona del Seminario San Fulgencio y del presbiterio diocesano, la celebración comenzaba a las 12:00 horas, presidida por el obispo auxiliar, Mons. Sebastián Chico, quien fue rector de este seminario. “Agradezco a nuestro obispo diocesano que me haya invitado a presidir esta celebración, en la que he participado tantos años como seminarista, sacerdote y rector. Para mí es un gran regalo el que hoy me hace y que siempre le agradeceré”, ha puntualizado Mons. Chico.

El obispo auxiliar ha felicitado a los seminaristas y sacerdotes del Seminario San Fulgencio en este día especial de su patrona y también a todos los presbíteros de la Diócesis de Cartagena que un día se consagraron a la Virgen y que hoy renovaban desde sus hogares esta consagración.

Mons. Chico ha ensalzado la figura de María, como ejemplo sacerdotal: “Nuestro sacerdocio tiene una misteriosa cercanía con María, pues podríamos decir que lo que ella ha sido a nivel de la realidad histórica, de una vez por todas, el sacerdote lo es, cada vez, en el plano de la realidad sacramental”. También ha tenido palabras para los jóvenes que se forman en los seminarios: “En el camino de la formación, para un día recibir el Orden Sagrado, es necesario mirarla a ella, aprender de ella y dejarnos cuidar por ella”.

Por las circunstancias especiales de este año, los seminaristas de primer curso que se consagraban hoy a La Señora, lo han hecho desde sus casas: Marian-Lucian Gherghel, Alejandro Hernández López, Pablo Moreno Gómez, Abraham Martínez Moratón, Miguel Tovar Fernández y Kacper Kluser, del Seminario San Fulgencio; Geovanny Quero Matos y Jan Gala, del Seminario Misionero Redemptoris Mater; y también el sacerdote José María Carrillo Espinosa. “Ella, nuestra Madre, nos cuida, nos fortalece, nos protege, nos enseña y nos alienta”, ha subrayado el obispo auxiliar.