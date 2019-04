Murcia vive el Entierro de la Sardina 2019

Murcia acogerá mañana su Entierro de la Sardina más internacional en el que se primará el espectáculo.

El itinerario del desfile se modifica en esta edición, comenzado en el inicio de la avenida San Juan de la Cruz. Pasará por las calles Sta. Joaquina de Vedruna, Princesa, Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, y Avda. Primo de Rivera, finalizando en la plaza Díez de Revenga.

Este desfile contará con 52 grupos de baile y animación entres los que destacan dos compañías ganadoras del festival de teatro de calle de Niza, elementos de hasta 11 metros de altura, una banda de Tailandia, una banda de tambores de Rusia, y cuatro elementos de Francia, además de grupos llegados de Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Andalucía.

En total, desde las 23 carrozas se repartirán 2 millones de juguetes, de los cuales 150.000 serán balones de cuero.

Antes de la quema, prevista para la 1 horas, habrá un espectáculo de danza aérea en la plaza Martínez Tornel, mientras que el castillo de fuegos artificiales crecerá un 25% con cuatro pirotécnicos murcianos (en vez de tres), que será lanzado desde la pasarela Miguel Caballero.

Dispositivo especial de seguridad y limpieza

La Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana establecerá un dispositivo especial que estará compuesto en la mañana del Entierro por 140 agentes y que por la tarde se incrementará hasta los 250.

Además, se comunicarán a través de la cuenta de Twitter de la Policía Local de Murcia (@MurciaPolicia) distintas informaciones relacionadas con el desfile.

La Avda. San Juan de la Cruz, permanecerá cortada al tráfico rodado en la mañana del día 27 de abril, desde la Plaza de la Constitución a C/ Pío Baroja, con la finalidad de estacionar las carrozas participantes en el desfile y facilitar el acceso a los vehículos encargados de efectuar la carga de juguetes.

Para el cierre total del itinerario, se establecerán puntos de corte de tráfico, donde se utilizarán vehículos policiales con paneles informativos en El Rollo, bajada de la Autovía con c/ Juan de la Cierva, bajada de la Autovía con Ronda Norte (corte túnel) y Juan Carlos I con Avda. Los Pinos, con la finalidad de informar al ciudadano y de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y al mismo tiempo encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto.

El recorrido del desfile se irá cerrando al tráfico según las necesidades de cada momento y lugar, y como horario orientativo, todo el recorrido se cerrará entre las 18.00 y las 19.30 horas.

Para el cierre del itinerario se establecerán 28 puntos de corte de tráfico, con la finalidad de impedir que los vehículos puedan acceder al itinerario del desfile y al mismo tiempo encauzar el tráfico por los recorridos alternativos previstos al efecto.

Estos recorridos alternativos son:

ZONA SUR

Para los desplazamientos que deban realizarse de Este a Oeste y viceversa, se recomienda preferentemente el recorrido de conexión entre la Ronda Oeste y la Ronda Sur, y como recorrido alternativo en ambos sentidos se establece el siguiente: Plaza Ing. Juan de la Cierva, C/ Industria, C/ Pintor P. Flores, C/ Pintor Almela Costa y Ronda Sur.

El tráfico proveniente desde Avda. Ciudad de Almería se desviará hacia Ronda Oeste.

ZONA NORTE

En la zona norte el recorrido alternativo será en ambos sentidos de circulación el siguiente: Avda. Abenarabi, Avda. Juan Carlos I (desde el cruce con Abenarabi dirección Espinardo), Avda. de los Pinos, Avda. Miguel de Cervantes, Plaza de Castilla, Ronda Oeste o C/ San Antón.

En esta zona se recomienda utilizar preferentemente la Ronda Oeste y la conexión con la salida de Senda de Granada, Juan Carlos I y Avda. Reino de Murcia.

Igualmente se recuerda la existencia de conexión de la Avda. Juan de Borbón con la A-7 (Autovía de Alicante) y sus diversas salidas de Senda de Granada, Churra y el Puntal.

Para los desplazamientos Norte-Sur se recomienda la utilización de la Ronda Oeste y el recorrido Ronda de Levante, Avda. Primero de Mayo y Ronda Sur.

Además habrá 16 salidas de emergencia situadas en los siguientes lugares:

- Plaza Constitución hacia Andrés Bolarin margen río segura.

- Plaza Constitución hacia Andrés Bolarin margen infante Juan Manuel.

- Plaza González Conde, dirección c/ Floridablanca.

- Cruce Plaza Voluntarios dirección Puente de la FICA.

- Cruce Alameda de Colón con Hernández del Aguila, dirección Pte. Pasarela.

- Cruce Alameda de Colón con Hernández del Aguila, dirección c/ Cartagena.

- Plaza Martínez Tornel, dirección Plano San Francisco.

- Plaza Martínez Tornel, dirección Tte. Flomesta.

- Calle Santa Catalina con Gran Vía, dirección Plaza San Bartolomé.

- Calle Santa Catalina con Gran Vía, dirección Plaza Santa Catalina.

- Maestro Alonso con Gran Vía, dirección c/ Maestro Alonso.

- Acisclo Díaz con Gran Vía, dirección c/ Acisclo Díaz.

- Plaza Fuensanta, dirección c/ Jaime I.

- Plaza Fuensanta, dirección c/ Jerónimo de Roda.

- Plaza Circular con Alfonso X El Sabio, dirección Alfonso X El Sabio.

- Plaza Circular con Juan Carlos I, dirección Juan Carlos I.

Habrá también un retén de bomberos compuesto por 41 efectivos durante el desfile de Doña Sardina, la traca de fuegos artificiales, la quema de la Sardina y el castillo de fuegos artificiales.

Desde Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia se dispondrá una ambulancia Soporte Vital Avanzado-Enfermero (SVA), Un Vehículos de Intervención Rápida (VIR) con enfermeros, un Puesto Sanitario Avanzado-Hospital de Campaña con personal enfermeros y Técnico en emergencias sanitarias, y también se ubicarán por todo el recorrido y zonas aledañas parejas de personal de la unidad sanitaria (US), unidad de intervención y prevención en emergencias (UIPE) y de la unidad psicosocial en emergencias (UPSE). Esta última unidad está formada por psicólogos y trabajadores sociales especializados en la atención en emergencias de diversos tipos como pueden ser casos de violencia de género, pérdida de niños, crisis de ansiedad o patologías derivadas del consumo de alcohol.

El dispositivo de protección Civil se ubicará en la Plaza Glorieta de España, y se ha establecido para garantizar la mejor cobertura sanitaria para así asegurar una rápida respuesta a emergencias. Más 35 voluntarios participarán en el dispositivo previsto para este evento.

Este dispositivo de atención se organiza en coordinación con el 061 y Cruz Roja. Así, desde la Gerencia del 061 se creará un Centro Coordinador de Urgencias, desde el que se coordina todo el operativo, un Vehículo de Intervención Rápida y dos Unidades Móviles de Emergencias.

Desde Cruz Roja se dispondrá un Hospital de Campaña, situado en la Plaza Circular, frente a EMUASA, nueve ambulancias de Soporte Vital Básico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un Vehículo de Intervención Rápida y seis parejas de voluntarios a lo largo del recorrido.

Además, el tráfico se restringirá en el centro a los vehículos de 3.500 kilos los días mencionados, con la excepción del transporte público, que podrá circular con normalidad.

Por su parte, la Concejalía de Derechos Sociales instalará mañana sábado dos puntos violeta para sensibilizar, informar y orientar a la ciudadanía sobre la prevención de violencias machistas y conductas sexistas: uno en la Plaza de la Universidad, de 13 a 21 horas, y en el Jardín de La Fama, de 13 a 21 horas.

En cuanto a limpieza, el servicio especial, compuesto por 265 operarios, comenzará a mediodía, donde se realizará un servicio extraordinario por la ciudad, mientras para el desfile, el equipo de limpieza se distribuirá en seis zonas, que se atienden al paso del cortejo, para restablecer la circulación y devolver la imagen habitual de la ciudad.

La concienciación volverá a estar presente en el desfile, con la presencia de los cabezudos marranos de la campaña ‘No seas marrano'.