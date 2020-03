Murcia trata de proteger al personal sanitario

La consejería de Salud valora generar una instrucción para médicos y enfermeros para que no acudan a reuniones de más de 20 ó 25 personas “porque deben ser el soporte ante esta epidemia”.

El consejero Manuel Villegas ha afirmado esta mañana que a este personal hay que cuidarlo “estrechamente”. Son medidas de prudencia porque, según ha indicado, “el hecho de que no haya en Murcia ningún caso y no estemos en alerta, no quiere decir que no tengamos que mantener la prevención ya que en provincias limítrofes como Almería, Alicante o Albacete sí están ya afectadas.

Por lo que se refiere a la población, Villegas ha vuelto a insistir en que “si cualquier ciudadano tiene tos o fiebre “no debe acudir a un centro sanitario y debe llamar al 112 donde le dirán lo que tiene que hacer”.

El consejero también ha resaltado que si las situaciones no revisten gravedad “el personal acudirá a su domicilio; si los casos son más graves se toman las muestras y las medidas oportunas”.

A día de hoy se han hecho más de 60 determinaciones en la Región de Murcia a personas que venían de zonas de riesgo y todas han dado negativas. También se han recibido más de 750 llamadas hasta la fecha de hoy para recabar información en los teléfonos habilitados al efecto. El consejero Manuel Villegas ha insistido en que la coordinación con el Ministerio de Sanidad es constante en todo momento en relación al coronavirus.

Aunque en la región no hay casos positivos, se está aplicando igual que en el resto de España la fase de “contención” del virus, con medidas de precaución y prevención, dado que todas las provincias limítrofes (Alicante, Albacete y Almería) cuentan con casos positivos y es necesario estar preparado ante posibles y probables contagios, ha dicho durante un acto con asociaciones de personas con enfermedades raras.

Villegas ha reiterado el llamamiento a que la población aumente sus medidas de higiene, con frecuentes lavados de manos, y ha pedido a quienes tengan síntomas como fiebre, tos o dificultades respiratorias que llamen al 112 en lugar de acudir a los centros de salud para evitar una posible contaminación de las infraestructuras sanitarias