Murcia no va a ratificar acuerdo si no hay directrices comunes sobre evaluaciones

El curso no se ha acabado, ni mucho menos. Es la frase que ha utilizado esta mañana la consejera de Educación, Esperanza Moreno, para dejar claro que se va a seguir trabajando hasta el verano. Eso sí, sólo se van a evaluar los contenidos impartidos hasta el mes de marzo. El tercer trimestre será de refuerzo.

Quedan aun muchas preguntas en el aire y que se hacen las familias. Van a promocionar los alumnos? Y si es así. Como lo van a hacer?

Estas cuestiones aún no tienen respuesta porque, al menos desde Murcia, se espera que el ministerio de una directriz para todas las comunidades. Según la consejera Esperanza Moreno, así se evitaría una desigualdad entre regiones.

La Región de Murcia no ratificará el acuerdo propuesto este miércoles por el Ministerio de Educación en tanto que no haya una legislación concreta y precisa, igual para todas las autonomías, con respecto a los criterios de evaluación, promoción, repetición y titulación de los alumnos.

Así lo ha asegurado este jueves la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha considerado que sería una “injusticia” que cada comunidad tomase diferentes decisiones en ese ámbito que pudieran generar desigualdades entre los alumnos.

No obstante, si el ministerio no dicta esas instrucciones, ha asegurado que la consejería no dejará desamparados a los docentes y, de hecho, está ya perfilando instrucciones que entregará a los centros educativos durante la jornada de hoy para llevar a cabo las evaluaciones y promociones.

Además, Moreno ha exigido al Ministerio que establezca un “contexto económico” para poder desarrollar las actividades de refuerzo educativo durante los meses de verano, puesto que el borrador presentado ayer no ofrecía alternativas al respecto.

Tal como acordó el ministerio, de cara al tercer trimestre, los contenidos educativos serán de refuerzo, respetando la autonomía de los centros, mientras que la evaluación se hará en base a los temas ya impartidos antes del cierre de colegios e institutos.

Desde que se decretó el estado de alarma, ha dicho, el aula virtual de su consejería ha recibido en torno a un millón y medio de conexiones y se han registrado 318.000 usuarios, lo que demuestra el “buen trabajo” que los docentes están haciendo con sus alumnos.

También se han puesto a disposición de los docentes bancos de recursos en los que compartir buenas prácticas, y se han incrementado las solicitudes de formación al profesorado, especialmente en lo referido al ámbito digital, y se han habilitado para ello 2.300 plazas.

Para las familias que no han podido conectarse a esos recursos virtuales se ha puesto en marcha el proyecto “TeleEduca”, por el que los profesores prepararán materiales que se entregarán impresos a los alumnos en sus domicilios, al tiempo que se han proporcionado también tarjetas de acceso a internet a alumnos de secundaria y bachillerato que carecían del mismo.

En cuanto a las prueba de certificación de inglés de cuarto de ESO y las evaluaciones de tercero y sexto de Primaria y segundo y cuarto de ESO, se han aplazado al primer trimestre del próximo curso.