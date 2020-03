Murcia no plantea ninguna medida extraordinaria tras nueve positivos

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha informado este martes de que tras los cuatro nuevo casos confirmados esta madrugada son ya 9 los afectados por coronavirus en la región y que hasta el momento no se plantea tomar ninguna medida extraordinaria como cierres de colegios o cancelación de eventos o festividades.

En rueda de prensa, Villegas ha anunciado que hasta el momento se han llevado a cabo en la región 235 pruebas, de las cuales 9 han salido positivas en Mazarrón, Totana y Murcia, y ha señalado que de estos nueve casos confirmados, seis se encuentran en aislamiento domiciliario y los otros tres ingresados, y todos muestran una sintomatología leve y se encuentran estables.

Ha informado también de que se encuentran a la espera de obtener los datos de los pasajeros que se encontraban en el autobús de Madrid a Murcia en el que viajaban una madre y su bebe de 5 meses, ambos con el virus, para realizar las pruebas a las pasajeros más cercanos a ellos durante el trayecto.

Villegas ha pedido calma y prudencia y asegura que las medidas se irán tomando conforme avance la situación, y de forma paulatina, ya que de momento no existe necesidad de tomar medidas especiales y eventos como la Semana Santa o las Fiestas de Primavera siguen su plan inicial y el Ministerio informará próximamente de qué medidas de actuación se van a llevar a cabo en actos deportivos con alta congregación de gente.

Por último, ha mencionado que no se tienen datos actualizados de si los dos cruceros con viajeros italianos que tienen previsto llegar a la región este fin de semana lo harán finalmente y que son las autoridades portuarias las que deben informar de si se ha llevado a cabo un cambio de itinerario.

ACONSEJA EVITAR LAS AGLOMERACIONES

Ha señalado que la velocidad de contagio del coronavirus es más rápido que el de la gripe y genera necesidad de ventilación en un grupo de población muy vulnerable, como el de las personas mayores. "De la alerta al pánico hay un equilibrio en el que tenemos que estar", según Villegas, quien hace un llamamiento a la prudencia.

"No se puede decir que no pasa nada y que se produzcan aglomeraciones de gente", según Villegas, quien cree que hay que ser "muy cautelosos" a la hora de ir a bodas o entierros, porque son eventos en los que se han producido contagios en otras comunidades. De momento, la Consejería no va a regular estos acontecimientos privados, pero sí pide a la población que lleve "mucho cuidado".

"El problema es que vaya gente con síntomas a la celebración, pero no podemos ir a tomar la temperatura a los asistentes", según Villegas, quien advierte a los asistentes que "están corriendo un riesgo", por lo que insta a no ser "efusivos" en la celebración.

Entre otras cosas, Villegas ha recomendado también promocionar el teletrabajo y que las reuniones se hagan por videoconferencia. Tampoco ha descartado que el cierre de colegios en la Región se plantee esta misma semana, pero ha señalado que no está encima de la mesa, como tampoco lo está la suspensión de las Fiestas de Primavera y de la Semana Santa.

Respecto a los eventos deportivos y reuniones multitudinarias, Villegas se ha remitido a la decisión que el Ministerio tiene previsto anunciar este martes para toda España.

Al ser preguntado por la investigación sobre el viaje desde Madrid a Murcia del bebé y la madre infectados, la Consejería ya ha identificado el autobús en el que se desplazaron y la compañía se ha puesto a disposición de la Consejería, que está llevando a cabo la investigación y contactando con los viajeros que iban sentados delante, detrás y al lado de los afectados, tal y como marca el protocolo.

En cuanto a la previsión de llegada de cruceros al Puerto de Cartagena, la Consejería ha afirmado que la programación depende de la Autoridad Portuaria. "Es probable que, sobre todo, los barcos que han hecho escala en algunos países mediterráneos se está reprogramando el itinerario".

Al ser preguntado por las habitaciones disponibles en el Hospital Virgen de la Arrixaca, ha señalado que, de momento, "son las que se necesitan" y se ampliarán si es preciso. Además, la Consejería está trabajando para incorporar los kits necesarios para que los hospitales Santa Lucía y Morales Meseguer puedan realizar analíticas junto a la Arrixaca.

En cuanto al stock de material sanitario, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad tiene previsto hacer una compra centralizada, pero ha instado a hacer un uso "prudente" del material existente, que está "custodiado". Y es que "si surge el pánico entre la población, se puede acaparar estos suministros".