Murcia celebra el Día Europeo de la Música con el evento ‘En clave de sol’

Murcia celebra mañana jueves y el viernes el Día Europeo de la Música con el evento ‘En clave de sol', organizado por la Concejalía de Cultura y Recuperación del Patrimonio, que está conformado por distintas actuaciones en tres espacios distintos.

Por una parte, el jardín de Floridablanca acogerá mañana jueves, de 18 a 22 horas los conciertos de Combos de Groove In, del Coro Groove In y la Jam Session Groove In.

Además, en el Museo Ramón Gaya el Dúo Millos ofrecerá un concierto de violonchelo el viernes a las 19.30 horas.

Por último, el Espacio Molinos del Río­_Caballerizas será el escenario el viernes de una nueva edición de River Sounds que, de 20 a 23 horas, ofrecerá las actuaciones de Sudores de la muerte, GAF e Iluminados.

A ello se suma el concierto ‘Colores por escuchar' que tendrá lugar en la iglesia de Santa Eulalia mañana jueves y que se enmarca en el ciclo ‘Suenan los Órganos en Murcia'. La actuación dará comienzo a las 21 horas, y será un concierto con música antigua y barroca a cargo de Pepi Lloret, (soprano) y Luis Cantó (órgano).