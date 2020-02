Murcia adelanta que "acatará" la decisión que tome TSJ

La consejera murciana de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha adelantado este martes que su departamento "acatará" la decisión que tome el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) sobre el recurso que tiene previsto presentar hoy el Ministerio de Educación contra el permiso parental.

Durante su visita a un colegio concertado de Cartagena, Moreno ha indicado que no tienen ninguna notificación de que el gobierno central haya presentado ya el recurso a unas instrucciones "avaladas" por informes de los servicios jurídicos y de la inspección de su departamento, y que ya llevan seis meses en vigor.

Tras recalcar que es una decisión que da "libertad" a la familia para decidir sobre la educación de sus hijos, la consejera ha aclarado que el permiso parental se pide "cuando entra personal ajeno" a los centros y "nunca por parte del profesorado".

Preguntada por si van a abrir expediente al profesor Diego Rivera, que la pasada semana se negó a pedir la autorización de los progenitores para una charla, Moreno ha afirmado: "no tengo información oficial de que se haya negado y si no tenemos conocimiento, no podemos hacer investigación".

"Lo habrá (un protocolo sobre estas objeciones) pero no me puedo pronunciar", ha añadido antes de declarar que estudiarán estas situaciones "sobre el papel y con denuncias constatadas".

Finalmente, la consejera de Educación ha lamentado que el permiso parental sea la "preocupación educativa en España" cuando hay un "problema muy importante" sobre abandono escolar temprano y financiación.