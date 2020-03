Murcia achaca a falta de infraestructuras no tener positivos

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha considerado este jueves que la “ausencia de infraestructuras” como el AVE o el Corredor Mediterráneo es uno de los motivos por los que la región es la única comunidad que no ha registrado aún ningún caso de contagio de coronavirus.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Caravaca de la Cruz para apoyar la candidatura de la fiesta de los Caballos del Vino como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hasta el momento se han analizado 100 casos sospechosos y todos ellos han dado negativo.

En su opinión, la “ausencia de una red de comunicaciones” puede haber contribuido a dificultar ese mejor intercambio de personas y, evitando así, los contagios de los que, sin embargo, no está exenta la región, si bien ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, puesto que todos los protocolos están activados para dar respuesta.

No obstante, en declaraciones a los periodistas, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha insistido en que no hay ninguna medida “mágica” por la que los casos no hayan llegado aún a Murcia, ya que el virus “no entiende de fronteras”, por lo que no hay ningún factor “determinante” que haya impedido su entrada en la región.

Ha insistido en la precaución a través del lavado de manos y medidas de higiene y ha señalado que como medida adicional se está restringiendo el acceso de personas con afecciones respiratorias graves a los centros de salud para evitar contagios, y también las restricciones de visitas familiares a los hospitales.

El objetivo es evitar que el virus pueda entrar en los centros sanitarios, donde podrá propagarse con facilidad.

Vidal, por su parte, ha agregado que desde la consejería de Empresa e Industria que dirige se ha puesto en marcha una comisión de vigilancia en la que participan patronales, cámaras de comercio y empresas exportadoras a China e Italia para analizar la situación, y se han tenido que cancelar o aplazar ocho ferias que formaban parte del plan de promoción exterior.

Aunque no hay datos concretos de las pérdidas económicas que puede estar suponiendo la epidemia, los sectores más afectados están siendo los del mueble (que importa de China buena parte de las materias primas) y los de productos agroalimentarios no perecederos como el vino y el queso.