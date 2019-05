Mons. Chico “se estrena” como Obispo auxiliar en Cartagena

Mons. Sebastián Chico Martínez presidió este domingo su primera misa como Obispo auxiliar de la Diócesis en la Basílica de la Caridad de Cartagena. A su llegada fue recibido con aplausos por los sacerdotes que le esperaban en el exterior del templo. En el atrio realizó un acto penitencial, besando el crucifijo y santiguándose con el agua bendita, con la que asperjó después a fieles y sacerdotes. Antes de la celebración, Mons. Chico oró ante la imagen de la patrona de todos los cartageneros.

‪El Obispo auxiliar presidió la celebración acompañado por el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca; el Arzobispo emérito de Burgos, Mons. Francisco Gil; y el obispo de Idiofa (República del Congo), Mons. José Mocco.

Durante la homilía recordó sus años de ministerio sacerdotal en las parroquias de Los Mateos y de Santa Lucía. “Aquí me estreno como Obispo auxiliar, estoy gozoso porque siento a esta como mi tierra… Cuántas veces, como un cartagenero más, me he sentado en esos bancos para orar ante María”, dijo Mons. Chico.

Fue decisión del Obispo auxiliar que su ordenación episcopal se realizara en la víspera de la fiesta del Buen Pastor. En Cartagena recordó que Jesucristo es el Buen Pastor que “da la vida por sus ovejas, que nadie se sienta fuera de este redil, nadie”.

El día que se hizo pública la noticia de su nombramiento por el Papa Francisco, Mons. Chico manifestó que el principal objetivo de su episcopado sería ser “un hombre de esperanza”. Ayer, en la celebración de la Jornada mundial de oración por las vocaciones, precisó un segundo objetivo: “estar cerca de los sacerdotes y de los jóvenes para que descubran su vocación al plan divino”.

El Obispo auxiliar quiso aprovechar su visita a Cartagena para renovar su consagración a María, ante la Virgen de la Caridad.

Antes de finalizar la celebración, Mons. Lorca se dirigió a los cartageneros y pidió a Dios que bendijera a su auxiliar y le diera “un alma disponible, para ser como Cartagena, un puerto abierto a todas las personas”.

El vicario de Cartagena, José Abellán, dio la bienvenida a la ciudad al nuevo Obispo auxiliar y le hizo entrega de dos regalos: un cuadro de la Caridad y una cruz pectoral con el corazón de María traspasado por siete puñales. “Aquí estoy para serviros”, dijo Mons. Chico agradeciendo ambos regalos.

Al finalizar la celebración, los cartageneros saludaron al nuevo obispo y le felicitaron por su cumpleaños cantando.