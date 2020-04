La media de edad de los 1000 afectados en la región es de 56 años con mayoría de mujeres

La mediana de edad en los mil primeros casos confirmados por Covid-19 en la Región es 56 años (56 en hombres y 55 en mujeres) y el 52,5% de los casos confirmados son mujeres, y el porcentaje de casos menores de 15 años es menor del 1%, pero a partir de los 30 años la incidencia acumulada fluctúa entre 60 y 80 casos por 100.000 habitantes hasta los 59 años, y sube por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes a partir de los 60 años hasta un máximo de 204 por 100.000 en los de 80 o más años.

Así lo explica el último informe epidemiológico de la Consejería de Salud de la Región de Murcia hecho público con fecha 1 de abril y 369 de los citados mil casos hubo hospitalización en algún momento con una media de edad de 62 años, mientras que la mediana dehospitalización de aquellos casos (excluyendo fallecidos) que han recibido el alta hospitalaria (21% de los hospitalizados) es de 5 días.

El informe se ha dado a conocer cuando las personas afectadas han experimentado la menor subida desde el inicio de la pandemia, con tan sólo el 1,2 por ciento, pero las personas en aislamiento domiciliario han crecido el 9,5 por ciento, y las personas en UCI han pasado de 58 a 57, pero el dato mas esperanzador es el gran incremento de personas curadas, con el 77 por ciento.

La mayoría de los casos confirmados han presentado un cuadro de infección respiratoria aguda leve, con 253 casos de neumonía registrados hasta hoy, de los cuales 28 presentaron síndrome de distrés respiratorio agudo, y la mediana de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas hasta el diagnóstico confirmatorio ha sido para el total de casos de 5 días, pero la mediana de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas hasta el ingreso hospitalario en aquellos pacientes hospitalizados que no estaban previamente ingresados ha sido de 6 días.

La mediana de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas hasta el ingreso en UCI en aquellos pacientes hospitalizados que no estaban previamente ingresados ha sido de 8 días, y en un análisis específico sobre los casos confirmados según presencia de neumonía se observa que los pacientes con neumonía son significativamente mayores que los que no presentan neumonía (mediana de 63 vs 52 años respectivamente). El porcentaje de casos de 60 años o más años es superior en los casos con neumonía que en los casos sin neumonía.

Se han registrado casos en 41 municipios de los 45 de la Región de Murcia, la mayoría en Murcia (411 casos y 41,6%) y Cartagena (130 casos y13,2%). La alta incidencia en los dos municipios con mayor incidencia acumulada se debe al registro de un brote en una residencia socio-sanitaria en cada uno de ellos y su influencia en el total al tratarse de dos municipios de pequeño tamaño. Por detrás está Molina de Segura con 48 casos, el 4,9% del total y Santomera con 45 casos (4,6%).

La incidencia por 100.000 habitantes según el área de salud en la que residen los casos es del 92,91 en la Vega Media del Segura; 78,01 en Murcia Oeste; 85,71 en Murcia Este; 53,57 en Cartagena; 73,84 en el Noroeste; 76,95 en el Altiplano; 26,17 en Lorca; 33,9 en el Mar Menor, y 67,64 en la media regional.

El porcentaje de casos importados de otro país u otra autonomía ha pasado del 55% en el análisis realizado el 18 de marzo al 17% en el análisis actual. El 37% de los casos están vinculados epidemiológicamente a un caso previo de fuera o dentro de la Región (casos secundarios). El 43% de los casos son autóctonos sin vínculo epidemiológico claro, lo cual indica que existe transmisión comunitaria en la Región de Murcia.

Los casos ingresados en UCI o que han presentado neumonía tienen una prevalencia mayor de enfermedad de base (77,6% y 62,5% de los casos respectivamente) que el conjunto de casos confirmados (48%).

El número de casos posibles registrados hasta el 31 de marzo es de 13.767 personas.