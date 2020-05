Martínez Vidal: "Murcia es la única Comunidad en la que sube la producción industrial en el Estado de Alarma"

La Región de Murcia fue la "única Comunidad", según la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, en la que la producción industrial subió un 1,1% durante el Estado de Alarma.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión especial de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional. Martínez Vidal ha advertido que mientras la producción industrial se desplomó en el resto de España en un 10%, en la Región se produjo un aumento en la producción por encima del 1,1% debido a la "anticipación".

La consejera se ha referido también a la "paralización del 95%" en los sectores como la hostelería, el comercio o el turismo apuntando a que el escenario provocado por el coronavirus es "impredecible y no afecta a todos los sectores por igual". Es por eso por lo que ha apelado a la "unidad política" para salir reforzados de una crisis que "implicará una caída del 5% del PIB regional".

Ha solicitado, a su vez, al Estado un "reparto justo de fondos de 16 millones del fondo no reembolsable para las comunidades autónoma", solicitando al resto de partidos políticos que se unan a esta reclamación.

Se ha referido durante la mayor parte de su comparecencia al Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial (PERAI_20) para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus en la industria de la Región. Este plan está dotado con 2,5 millones de euros. El objetivo del Plan de Recuperación de la Actividad Industrial es impulsar la reactivación del sector industrial basado en diferentes estrategias de recuperación.

Audio "Murcia es la única Comunidad en la que sube la producción industrial en el Estado de Alarma"

Martínez Vidal ha incidido en que en la Región se ha actuado "desde el primer momento con previsión" y se han diseñado distintos planes adaptados a la nueva situación como un plan de promoción exterior virtual, se han preparado, ha dicho, un programa de mercados exteriores con 200.000 euros para 2021 para apoyar a las pymes a la contratación de servicios.

Ha mencionado distintos tipos de ayudas como la línea de crédito destinada a ayudar al comercio minorista, con ayudas de hasta 50.000 euros. A su vez ha señalado que se pondrá en marcha la línea de financiación específica 'Covid-19 Comercio' para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en uno de los sectores más castigados.

Así el comercio minorista dispondrá de créditos por un importe total de 10 millones de euros libres del coste del aval del 0,75%, que asumirá la Sociedad de Garantía recíproca de la Región. El importe máximo de los préstamos será de 50.000 euros y mínimo de 15.000, con un interés del 1,25%.

Durante su comparecencia también se ha referido a los 200.000 euros que se destinarán para la planificación e implantación de proyectos de seguridad informática, subvenciones de hasta 14 mil euros por beneficiario "y que tienen la prioridad de apoyar proyectos globales de seguridad informática".

La consejera también ha indicado que se han resuelto 1400 medidas por vía telefónica y telemática sobre productos cancelados como viajes o la moratoria de hipoteca de las familias.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez ha alertado de que la Región "se aleja de la media de España" en niveles de productividad. Según ha dicho, el tejido empresarial de la Región tiene un "bajo perfil innovador". Ha aportado datos como que en la Región ha bajado un 7% con respecto a 2019 la creación de empresas y su disolución ha subido un 11%, siendo "la tercera Comunidad en la que más empresas desaparece".

El socialista ha denunciado que el modelo productivo de la Región "no funciona", señalando que "teníamos un modelo productivo que se vino abajo con la burbuja inmobiliaria en el año 2008 y no hemos vuelto a tener uno, no tenemos rumbo".

El diputado de VOX Francisco Carrera de la Fuente ha manifestado que están "hartos" de que se eche la culpa al Gobierno central, ya que "la gente va a seguir pensando lo mismo, que no estamos haciendo nada por la Región. El mayor problema del Gobierno central y regional es que no se sabe a dónde nos van a llevar".

Desde Podemos Esteban ha reprochado a la consejera que el Gobierno regional haya sido "infiel a los partidos de la oposición". Esteban ha defendido la actuación del Gobierno central frente a la crisis actuando "con lealtad a muchas empresas", mientras que ha dicho dirigiéndose a la actuación del Gobierno regional, "su lealtad ha dejado mucho que desear".

La diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez, ha señalado que el Gobierno regional "ha sabido reaccionar con premura ante los hechos". La parlamentaria ha mencionado el plan de reactivación industrial en el que la "Consejería comenzó a trabajar, ya que este sector es el motor generador de ingresos y de riqueza en la Región", ha dicho. La diputada de la formación naranja ha defendido la gestión de la Consejería "comenzó a trabajar en un plan de reactivación industrial, que es el motor generador de ingresos y riqueza de la Región y uno de los pilares fundamentales de la Consejería".

Finalmente, desde el PP, Ramón Sánchez Parra ha señalado que hay que hacer un "fuerte esfuerzo en aunar las actividades dirigidas a la reactivación económica y del empleo". El diputado ha señalado que se están "afrontando una gran cantidad de costes" y que por parte de empresas y autónomos "se ha visto afectada su fuente de ingresos". El diputado del PP considera que no se puede tener un Gobierno central "que no valora al comercio cuando primero prohíbe las rebajas y luego las permite".