Luengo tiende la mano y pide a lo grupos parlamentarios "compromiso" y trabajar juntos por la recuperación

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha lamentado las críticas de los grupos parlamentarios en el Pleno monográfico por la crisis del Mar Menor y ha pedido "no ser egoístas, pensar en el bien común, compromiso y trabajar juntos" en la recuperación ambiental del Mar Menor.

Para asegurar ser consciente de que "en el pasado las cosas no se han hecho bien, por parte de nadie, por eso les pido compromiso, confianza, y que trabajen con nosotros". "Nuestra mano está tendida, hay una silla en nuestro grupo y un folio en blanco para rellenar también con sus propuestas". Y es que de nada sirven los reproches y mirar a 1987, "no podemos dejar pasar un día más", solicitando, asimismo, al Gobierno de España que concrete las actuaciones del proyecto de Vertido Cero que se pueden comenzar a desarrollar.

"El Mar Menor no entiende de elecciones ni campañas electorales", ha subrayado en el consejero, "la laguna no está en funciones, el Estado tiene que pasar a la acción; no podemos estar con el brazo extendido de forma permanente mientras vemos como empeora su estado".

También ha pedido responsabilidad a Capitanía Marítima, "para que acabe con los fondeo ilegales de barcos que siguen anclados en el Mar Menor", a la Demarcación de Costas del Estado "a que proceda a la limpieza inmediata de fonos y lodos que tanto dañan a la flora y fauna del Mar Menor", y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "para que inicie el procedimiento para volver a poner en marcha el bombeo de la rambla de El Albujón".

En su segunda intervención en el pleno monográfico sobre el Mar Menor, el consejero ha insistido en que la recuperación del Mar Menor es "tarea de todos", pero "parece que solo el Gobierno regional es responsable", lamentando que algunos "no dejen la pancarta y aprovechen esta crisis medioambiental para sumar dos votos más" y a su parecer, "a base de mentiras, solo pondrán piedras a la recuperación de la laguna".

El consejero ha reprendido la manera de actuar de algunos y ha asegurado que "se ha hecho mucho durante estos años, pero no ha sido suficiente", acentuando que para el Gobierno regional se trata de un tema "muy serio".

Tras hacer mención algunas de las actuaciones realizadas por el Ejecutivo regional y la inversión de 13 millones, previendo invertir otros 17 más en los próximos cuatro años, Luengo ha apuntado "que seguimos trabajando para cuidar y proteger nuestra joya de la corona". Para ello, ha avanzado, durante los próximos 3 años concederán ayudas por valor de más de 7 millones "que permitan llevar a cabo proyectos de investigación, desarrolle e innovación en la mejora del estado ecológico de la laguna. Poner la ciencia a disposición de la recuperación ambiental del Mar Menor".

Sobre la Ley de 1987 del Mar Menor, a la que ha hecho mención el PSOE, Luengo ha aclarado que el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad por ciertos artículos "pero esto no supuso la suspensión de la aplicación de la ley". En cuanto al Proyecto del Vertido Cero, ha subrayado que "el Gobierno socialista ha tardado año y medio en resolver" y publicar la declaración de impacto medio ambiental y "a fecha de hoy no tenemos actuaciones concretas que se van a realizar".

Tras lo que ha subrayado que la hoja de ruta del Gobierno regional "está marcada" y le pregunta a Conesa las acciones que realizó como delegado del Gobierno, a la vez que le ha pedido que recuerde al Ministerio de Transición Ecológica que "cada segundo entran al Mar Menor por la rambla del Albujón 150 litros de agua cargados de nitratos, poniendo en peligro el ecosistema del Mar Menor".

Al portavoz de VOX, le ha respondido indicando que "desde 2016 venimos anunciando cómo está el enfermo, informando de su evolución" y aquí "se trata de que cada administración haga lo que le corresponde", invitándole a que se acerque a la Consejería "para conocer las actuaciones de la Dirección General del Mar Menor".

A la diputada de Podemos, le ha invitado, también, a que consulte los informes a los que ha hecho referencia, "he venido para intentar explicar lo qué pasó y está pasando en el Mar Menor; siempre hemos sido claros y transparentes, normalizando la situación". Al portavoz de Ciudadanos, le ha indicado que "lo que hay que cumplir es la ley y en eso estamos".

Finalmente, Antonio Luengo ha pedido a los distintos grupos parlamentarios "ser responsables, trabajar de manera coordinada para resolver el problema lo antes posible", pero no es solo una medida, "hay que muy prudentes" con el objetivo de recuperar el Mar Menor.

"Si somos capaces todos de poner de nuestra parte, será más fácil; es momento de pensar en el bien común. Nuestra mano está tendida", ha manifestado el consejero de Medio Ambiente, que ha concluido indicando que "hoy miramos hacia delante con la mente puesta en nuevas medidas para solucionar el problema del Mar Menor", confiando en poder incorporar a la agenda del Gobierno regional las resoluciones que cada uno de los grupos parlamentarios tienen planteadas. "Será entonces la mejor de las conclusiones posibles".

En su primera intervención, el consejero anunció que el Gobierno regional pondrá en marcha un paquete de ayudas, que será tramitado las próximas semanas en el Consejo de Gobierno, "para paliar los efectos que esta crisis medioambiental ha provocado en el sector turístico, el comercio o los pescadores".

La sesión se reanudará a las cinco de la tarde con el debate y votación de las propuestas de resolución.