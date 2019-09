Luengo avisa que efectos de gota fría en el Mar Menor podría poner en peligro el equilibrio del ecosistema

Los efectos del episodio de gota fría que ha registrado la Región de Murcia desde el pasado miércoles podría poner en peligro el equilibrio del ecosistema, según ha advertido este lunes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en el transcurso de la reunión del Grupo de Ecología Lagunar del Mar Menor, en el que se ha realizado un primer balance de los daños sufridos en el ecosistema tras las lluvias.

Se trata, desde 2016, "de la peor perturbación en la que ha entrado la laguna salada", ya que el volumen de agua que ha entrado al Mar Menor es superior a la de la riada de diciembre de 2016, ya que "alrededor del 20 por ciento de agua del Mar Menor ha sido introducida a través de las ramblas".

En este sentido, Luengo ha explicado que hasta este miércoles se prevé calma y probablemente "disminuya el volumen de agua que sale hacia el Mar Mediterráneo".

"Esto podría tener un efecto significativo negativo, ya que puede conllevar una bajada de la salinidad y tener unos efectos impredecibles en la flora y fauna del Mar Menor, provocar que la turbidez se prolongue durante el tiempo y evite que la luz del sol llegue a los fondos marinos y provocar efectos negativos sobre la vegetación"; todo ello "podría poner en peligro el equilibrio del ecosistema", ha indicado el consejero.

Al mismo tiempo, se ha detectado una subida importante del fitoplancton que tendría "unos efectos negativos para el Mar Menor", aunque considera que todo es muy preliminar y ha declinado aventurar a predecir cómo irá el Mar Menor.

Hace apenas unas horas, ha comentado, aún continuaba entrando agua al Mar Menor procedente de la cuenca a través de sus ramblas y eso "tiene unos efectos significativos del Mar Menor; estamos ante un escenario nuevo".

Voluntarios

Por ello, desde el Gobierno regional se ha hecho un análisis preliminar de la situación y se ha establecido una hoja de ruta y hablado de actuaciones a corto, medio y largo plazo.

Los drones captaron imágenes del estado de la laguna el pasado sábado y, según ha dicho el consejero, este lunes saldrá un avión de la AGA para tomar imágenes aéreas y se ha contratado para poder tener imágenes de los satélites de la zona de manera continúa que permita ver la evolución de la cuenca y el efecto sobre la laguna, para así determinar por dónde circula el agua y por dónde entra.

También se va a habilitar a lo largo de este lunes una plataforma, a través del 'www.canalmarmenor.es', en la que se va a pedir colaboración ciudadana para que "todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de dato útil lo faciliten".

En la misma página habrá unas instrucciones para que se puedan enviar estas imágenes, que "tendrán que estar georeferenciadas para saber el lugar exacto donde se ha tomado la imagen".

Igualmente, se va a poner en marcha, ha anunciado, una campaña de muestreo de seguimiento para tener cuantificados los sedimentos que han entrado a la laguna, ya que se ha constatado que "el nivel subió a los 53 cm con picos superiores a los 70 cm en algunos momentos y parte de ese agua salió a través de las golas".

Los científicos han trasladado al Gobierno regional que probablemente "sean necesarios unos 25 días para que deje de salir agua de las golas hacia el Mediterráneo, por lo que es importante hacer una evaluación de los sedimentos".

El consejero ha recordado que el Mar Menor "nos ha demostrado su capacidad de recuperación, es un ecosistema que ha ido demostrando durante décadas que ha sido capaz de soportar las presiones del ser humano y será capaz de recuperar esta situación, pero no será sencillo, hay que darle tiempo y ayudarle, porque el enfermo está otra vez en la UCI y hay que poner en marcha medidas para ir estabilizándolo, por eso son importantes las labores de limpieza".

Y es que a esta situación se une el hecho de que el nivel freático "es muy alto, ha habido una recarga del nivel, lo que conlleva que hay mucha agua subterránea que irá aflorando estos días, semanas, incluso meses, a través de las ramblas, principalmente la del Albujón y podrían acabar en el Mar Menor y eso lleva una concentración alta de nitratos que es negativo para el Mar Menor".

Además, se ha hecho una primera evaluación de cómo han funcionado las barreras vegetales que se colocaron en la zona sur y ha aguantado el temporal "perfectamente" y, según los expertos, "eso podría ayudar a tener una definición exacta de la reforestación vegetal en toda la cuenca, no solo en la zona que hay junto al mar".

Desde el Gobierno regional, el consejero ha denunciado que "no se han ejecutado las soluciones estructurales" y ante una situación como la de estos días, dichas infraestructuras "no podrían haber paliado los daños que ha sufrido el Mar Menor, pero sí mitigado y debemos de aprender para intentar agilizar su puesta en marcha para que en el próximo temporal no estemos siempre igual".

"Muchas de las actuaciones vienen recogidas en el proyecto de Vertido 0, pero hay que ejecutar, dado que si hubieran medidas del proyecto ayudarían a evitar esos efectos negativos que se pueden producir en el Mar Menor a medio y largo plazo", ha argumentado.

La situación, ha reconocido Luengo, es "muy preocupante, dado que tenemos el Mar Menor con mucha materia orgánica, barcos hundidos, basura, que hay que retirar de inmediato". De hecho, la 'limpiamar' ya funciona, dado que no pudo salir antes debido a las inclemencias meteorológicas, y se ha hecho un refuerzo de las brigadas medioambientales para retirar esta materia.

Finalmente, también ha comentado que la evaluación de los daños en agricultura comenzó este domingo, y ya se ha establecido una hoja de ruta para hacer una evaluación exhaustiva de los daños producidos en agricultura y ganadería.