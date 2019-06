Los vecinos de Los Urrutias piden acción a los nuevos gobiernos

Pasan los años, pero no se solucionan los problemas. Esa es la preocupación que tienen los vecinos de los Urrutias que este pasado fin de semana han celebrado su romería, pero que miran al verano con la misma incertidumbre que años anteriores. La recomendación de la UE de no bañarse en varias zonas de la playa no es el mejor reclamo para un turismo que es muy necesario para la población habitual de la bella zona costera. "Estamos muy entristecidos por las noticias que vemos en los medios de comunicación. Nos duele muchísimo. Inclusive que la UE diga que varias zonas no son aptas para el baño por un informe del 2018 nos duele muchísimo. Sabe todo el mundo donde está el mál, el cáncer, pero nadie quiere poner solución por lo visto. Nos parece una injusticia. Los vecinos y los turistas que vienen a la zona no tenemos que pagar las consecuencias de una mala gestión de las administraciones", explica Severo Sánchez.

"La transparencia del agua es fundamental. Deberíamos estar contentos, porque se abrirá en julio un hotel de cuatro estrellas que debe traer prosperidad. Esperemos que se iluminen las personas que entran en los gobiernos para que de una vez por todas pongan límites al cáncer de la zona sur del Mar Menor. No hay derecho a lo que soportamos los negocios. Cuesta llegar al verano y luego encuentras una playa en malas condiciones cuando pagamos los impuestos religiosamente. Ojalá La Virgen del Carmen les ilumine y pongan ya freno este sinsentido que pagamos desde hace tantos años los vecinos de los Urrutias. Llevamos muchos años reclamando. No tenemos colores políiticos, solo nos preocupa el color del agua", insiste el responsable vecinal.

Quieren los balnerarios, el paseo marítimo, pero sobre todo el mar trasnparente. "Nos están matando en vida". Reclaman visitas de los políticos para que vean las playas y el maravilloso pueblo que tienen, pero con unas duras condiciones.