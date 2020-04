Los test rápidos tienen sensibilidad del 68 % y serán de uso clínico en principio

Los test rápidos comprados por el Gobierno de Murcia para la detección del coronavirus tienen una sensibilidad de entre el 67 y el 69 % y en principio tendrán un empleo más clínico que epidemiológico: "Van a tener cabida y nos a ayudar, pero no son la panacea", según el consejero de Salud, Manuel Villegas.

En su comparecencia diaria para dar datos sobre la evolución de la pandemia y contestar preguntas escogidas remitidas por los medios de comunicación, ha explicado este sábado que esa es la sensibilidad detectada de ese tipo de pruebas en los estudios de validación preliminares, pero hay que esperar "los definitivos para ver en qué casos ven los técnicos a quien está más indicado que se les realice"

"Hacer test a población asintomática no está justificado, desde nuestro punto de vista", ha reiterado antes de trasladar a la opinión pública el anuncio en Twitter del presidente murciano, Fernando López Miras, de que comparecerá a petición propia en la Asamblea Regional de Murcia cuando la Mesa lo decida para explicar los efectos de la pandemia y las medidas de su Gobierno.

Tampoco está previsto realizar pruebas a población con posible contagio que esté evolucionando bien, solo a aquella que tenga algún deterioro clínico y vaya a hospitales, ha precisado Villegas.

A los profesionales sanitarios se les realiza al séptimo día tras estar en contacto con un caso positivo y se confirma con pruebas del tipo PCR si siguen infectados o no para decidir en función del resultado si se reincorporan a sus puestos de trabajo, ha abundado.

Respecto al seguimiento a posibles contagiados, a fecha de hoy son 14.800 las personas monitorizadas y en aislamiento domiciliario y 18.800 las que han tenido contactos con las anteriores y también están por ello en cuarentena en sus casas.

Quedan 37 camas libres en las unidades de cuidados intensivos hospitalarias murcianas y son 51 los profesionales sanitarios alojados en hoteles de Murcia, Lorca, Yecla, San Pedro del Pinatar, Caravaca de la Cruz y Cartagena en 8 de las 9 áreas de salud regionales por convivir o trabaja con casos positivos, tener prescrita cuarentena o trabajar o residir en otra localidad distinta a aquella en la que prestan servicio.

Se ha extendido sobre el posible uso generalizado de mascarillas entre toda la población que estudia el Gobierno central, ha explicado que "más que proteger, evitan el contagio desde personas enfermas si estas la llevan, sean las que sea, estén homologadas o no".

"No protegen de que una persona te pueda lanzar virus, pero evita que tosa o expectore" y las de tipo FFP2 y FFPF "son más potentes, pues no solo limitan el contagio, sino que también protegen a las personas que las está utilizando", ha añadido.

Pero la cuestión, ha matizado, "es que mientras no tengamos capacidad para dárselas a toda la población no podemos recular y decir si es o no una medida conveniente, pues está sujeta por otra parte a controversia en el ámbito científico".

En cualquier caso, "es ahora mismo más importante el lavado de manos y mantener las distancias interpersonales y el aislamiento que poner en marcha una medida para la que no puede abastecerse a toda la población, a la que además habría que educar previamente sobre cómo ponérselas y quitárselas, pues pueden propiciar contagios en lugar de evitarlos", ha agregado.

"Antes de anunciar esta medida, habría que tener medios para que toda la población pueda disponer de mascarillas antes de anunciar que esta medida es la que va a tomar el Gobierno central, pero si lo hace, nosotros encantados, porque cualquier que se ponga en marcha puede ser buena y, desde luego daño, no hace que una persona se la ponga, está claro", ha concluido