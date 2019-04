Los presbíteros renuevan sus promesas sacerdotales

“Esta Santa Iglesia Catedral que hoy nos acoge para celebrar la Misa Crismal se está preparando para vivir un alegre acontecimiento, la ordenación episcopal de un miembro de este presbiterio”, con estas palabras comenzaba su homilía el Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, en la celebración diocesana en la que el presbiterio renueva sus promesas sacerdotales y en la que se consagra el Santo Crisma y los óleos de enfermos y catecúmenos. Mons. Lorca recordaba a todos que el 11 de mayo tendrá lugar la ordenación episcopal de Mons. Sebastián Chico, Obispo auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena, “la llamada que te ha hecho el Señor, por medio del Santo Padre, querido Sebastián, ha hecho visible el valor y la grandeza de este presbiterio en la Iglesia y en el mundo. Por esto estoy contento, me siento feliz y doy gracias a Dios… es algo que me colma de gozo, porque os valoro mucho más de lo que soy capaz”.

Un año más, el Obispo de Cartagena ha animado a los sacerdotes a ser fieles a su ministerio, evitando tentaciones como la desidia, la desilusión y la resignación, y con la santidad por meta. “La santidad en los pequeños gestos de cada día y también en los desafíos mayores… Atiende a los hermanos con dulzura, sal al encuentro de los que te buscan, lleva alegría a los que la han perdido, vive el momento presente con amor y regala a la gente que te ha sido confiada, no tus amarguras, sino la riqueza de tu experiencia en Cristo”. Para cumplir estos objetivos el Obispo les ha recordado la importancia de la oración, para estar “llenos de Dios. El Señor nos ha llamado a la contemplación en medio de la acción y esto no lo podrás hacer si no rezas, si has dejado a Dios a un lado”.

Al finalizar la homilía, los presbíteros han renovado junto al Obispo sus promesas sacerdotales. Durante la plegaria eucarística, Mons. Lorca ha bendecido el óleo de los enfermos y al finalizar la oración de después de la comunión ha bendecido el óleo de los catecúmenos y ha consagrado el Santo Crisma, derramando aromas sobre el aceite. Con este Crisma serán ungidos los bautizados, confirmados y los ordenados para el ministerio sacerdotal y también Mons. Chico el día de su ordenación episcopal; además se consagrarán con él los altares y las iglesias.

El pastor de la Iglesia Diocesana ha pedido a los fieles que recen por los sacerdotes, especialmente por los enfermos y ancianos y por los que han fallecido este curso. También ha tenido un recuerdo especial para los presbíteros que participaban hoy por primera vez en esta Misa Crismal, los seis sacerdotes ordenados el pasado año.