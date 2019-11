Los niveles de clorofila y turbidez del Mar Menor siguen bajando pero no recuperan los valores previos

Los niveles de clorofila y turbidez del Mar Menor siguen bajando, mientras que los niveles de salinidad y oxígeno se siguen "recuperando", aunque no se han recuperado todavía los valores previos a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado mes de septiembre.

Así lo ha hecho saber la directora general del Mar Menor, Miriam Pérez, tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor, en la que se ha analizado el estado de la laguna, tal y como se realiza semanalmente, junto con representantes de los ayuntamientos ribereños, integrantes del Comité de Asesoramiento Científico y personal de distintas áreas de la Administración regional.

Pérez ha excusado la presencia del profesor titular del departamento de Ingeniería Química y Ambiental, Javier Gilabert, quien ha remitido no obstante los datos recabados el 21 de noviembre y compararlos con respecto a la última medición, correspondientes al 14 de noviembre.

En este periodo, la temperatura de la laguna salada ha bajado de 15,43 grados centígrados a 13,48 grados centígrados. En el último mes, la temperatura ha bajado siete grados. En cuanto a la salinidad, hay una "tendencia de recuperación", al pasar de 40,18 miligramos por litro a 40,34 miligramos.

En lo que respecta al oxígeno, Pérez ha manifestado que los valores también se han "recuperado" y son "correctos" en este momento, al pasar de 6,6 microgramos por litro a 6,86 microgramos por litro.

También ha destacado que hay "buenas noticias" con respecto a los valores de clorofila, que es uno de los aspectos que "más preocupa" a la Consejería, ya que "sigue bajando" y pasa de 10,29 la en la medición del 14 de noviembre a 8,8. Por último, ha destacado que la turbidez también ha descendido "significativamente" al pasar de 10,68 FTU a 5,94 FTU.

Cada parámetro sigue una evolución distinta, de forma que la clorofila es el elemento que baja de una forma más intensa y la salinidad "se está recuperando pero lentamente". En base a todo ello, Pérez ha hecho una valoración "positiva" porque la tendencia es "ir a mejor e ir consiguiendo la recuperación del Mar Menor".

"Parece que la evolución es positiva pero no podemos decir nada a ciencia cierta", según Pérez, quien destaca que la bajada de las temperaturas y los vientos están favoreciendo la recuperación.

204 litros por segundo en la Rambla del Albujón

Según los datos de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR), Pérez ha indicado que las medidas que tienen de la desembocadura de la rambla del Albujón reflejan que se están vertiendo 204 litros por segundo al Mar Menor, según las últimas medidas del 19 de noviembre, lo que supone una concentración de 3.142 kilogramos de nitratos que están entrando al día en la laguna salada.

Respecto a este caudal, Pérez ha pedido "reiteradamente" a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que ponga en marcha el bombeo de la rambla del Albujón porque "evidentemente es una de las medidas que nos dicen los científicos que debemos poner en marcha cuanto antes, y esto es competencia del Ministerio de Transición Ecológica a través de la CHS".

Pérez ha reconocido que se está hablando con la Comunidad de Regantes para que pueda usar el agua resultante de esta estación de bombeo. No obstante, ha puntualizado que la CHS y la Comunidad de Regantes están negociando ahora mismo el tratamiento de esas aguas.

Al ser preguntada por si los regantes son capaces de tratar directamente los 204 litros por segundo, Pérez ha insistido que ambas partes están tratando este asunto, porque "son los competentes" en la materia.

De momento, ha lamentado que no se han adoptado medidas legales pero ha advertido que, "si no hay más remedio, tendremos que ir por la vía que tengamos que seguir, porque lo que no podemos permitir es que sigan entrando los litros que siguen entrando diariamente al Mar Menor por vías por las que no deberían entrar".

Fondeos ilegales

Pérez también ha informado a los miembros de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor que la Consejería ha dado traslado tanto a la Demarcación de Costas como a Capitanía Marítima y al Ayuntamiento de Los Alcázares de un informe porque ha identificado que hay 36 posibles fondeos que no son legales, en base a las tareas de mejora de conservación que lleva a cabo en el Mar Menor.

"Les hemos remitido este informe para que actúen si entienden que esos fondeos no son legales y los retiren o realicen las medidas que estiman oportunas", según Pérez, quien ha puntualizado que esta labor forma parte de su Plan de gestión integral de los entornos protegidos del Mar Menor y de la franja litoral Mediterránea de la Región de Murcia, que se aprobó el 10 de octubre por el Consejo de Gobierno.

"Lo que pretendemos con ello es la conservación y el desarrollo sostenible dentro del ámbito del Mar Menor", según Pérez, quien ha manifestado que la Dirección General de Medio Natural ya advirtió de esta situación a la Demarcación de Costas del Estado con motivo de la aprobación de dicho plan.

Al ser preguntada por el Decreto Ley Integral del Mar Menor, Pérez ha manifestado que "hemos seguido avanzando y seguimos reuniéndonos a nivel técnico con todas las direcciones generales". De hecho, ha recordado que este mismo lunes mantuvo una reunión con el sector turístico, que les ha hecho llegar sus propuestas.

Pérez ha reconocido que la Consejería sigue avanzando en el decreto pero no existe todavía un borrador cerrado. "Estamos trabajando para perfilarlo y esperamos que en los próximos días pueda estar terminado ese borrador final", ha concluido.

Filtros verdes

Por otra parte, Pérez ha considerado que la fórmula de filtro verde "más adecuada" son los "biorreactores". A este respecto, ha precisado que una de las medidas urgentes aprobadas por la Comunidad consiste en la implantación de 16 balsas en la rambla del Albujón, en la rambla de Miranda y en el canal de drenaje D7.

"Es una fórmula de desnitrificación que emplea astillas de madera de cítricos para evitar que el agua que vuelva a entrar a esos canales lo haga sin ningún tipo de nitratos al Mar Menor", según Pérez, quien explica que los expertos aconsejan esta fórmula de forma preferente frente a los filtros verdes.

En cuanto a los regadíos ilegales, Pérez ha recordado que el Consejo de Gobierno ya aprobó 8 medidas urgentes por un importe total de 8,250 millones de euros, y que se anunciaron hace unas semanas. Ha citado, por ejemplo, la puesta e marcha de un banco de especies para el Mar menor y "no nos quedemos sin aquellas especies especialmente protegidas".

Se trata, añade, de una "especie de arca de Noé para que, en caso de que haga falta una repoblación en el Mar Menor, tengamos capacidad de llevarla a cabo". La Consejería ya está trabajando en especies como la nacra, que está en peligro de extinción, de la mano del Acuario de la UMU.

Ha citado, igualmente, un proyecto para la recuperación y rehabilitación de las salinas de Marchamalo que "podrían servir tanto para la oxigenación del Mar Menor como para una reserva de especies"; o la ampliación de la monitorización del Mar Menor y el establecimiento de un nuevo modelo predictivo que, con la información disponible permita hacer un histórico con el que "anticiparnos y tomar decisiones antes de que sucedan episodios como una DANA".

Asimismo, ha afirmado que las pruebas de oxigenación en el puerto de San Pedro del Pinatar "se van a hacer en los próximos días". Por otro lado, ha subrayado que las tareas de limpieza y monitorización "no se han dejado de hacer".