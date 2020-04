Los murcianos podrán disfrutar del Entierro de la Sardina a través de las redes sociales del Ayuntamiento

Las redes sociales del Ayuntamiento continúan programando actividades para entretener a los murcianos durante el periodo de confinamiento.

Así, mañana sábado, a partir de las 21 horas se emitirá el Entierro de la Sardina de la pasa edición que los murcianos podrán volver a disfrutar en el canal del youtube del Ayuntamiento.

Además continúan los talleres, actividades infantiles, teatro, zarzuela, cortometrajes y actividades deportivas organizadas dentro de la agenda cultural del municipio.

En total, gracias a la colaboración entre la concejalía de Cultura y Recuperación del Patrimonio, de Movilidad Sostenible y Juventud, y de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, se ofrecen 21 actividades tanto en horario de mañana como de tarde.

Todas ellas se retransmiten en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Murcia, en abierto y para todos. Para conocer los horarios y las distintas actividades se pude accede a toda la información en eventos.murcia.es.

La programación completa para el fin de semana es la siguiente:

Sabado, 18

10 horas Taller: Guitarra.

11 horas Cuentacuentos: "El árbol mágico".

11 horas Taller: Capoeira

12 horas Cuentacuentos: ARENA ENGLISH presenta "Nodoby wants to play me"

12 horas Taller: Lengua de signos

16 horas Taller: Manualidades marca páginas

17 horas Teatro y Movimientos: Ritmos, coordinación y saltos

17,15 horas Teatro y Movimiento: Juego de ritmos y coordinación

19 horas Zarzuela: Compañía Lirica Española presenta BOHEMIOS

21 horas Entierro de la Sardina

Domingo 19

10 horas Taller: Ajedrez

11 horas Cuentacuentos: "Osito y su abuelo"

11 horas Taller: Acondicionamiento físico

16 horas Taller: Manualidades de cubos para contar historias

17 horas Corto: Intenso: Confesión de amor teatralizada

17,15 horas Corto: Temas

17,30 horas Corto: ¿Y las cosas absurdas que pensamos y no decimos?

18 horas Corto: Eusebio80

18,15 horas Corto: Todo es falso, salvo alguna cosa

18,30 horas Corto: The Airplane

19 horas Ballet: Ballet Español de Murlcia (Cia. Carmen y Matilde Rubio) presentan PENÉLOPE