“Los mayores no wasapean al volante”

El director general de Tráfico, Pere Navarro, asegura en Murcia que el 27 por ciento de las victimas en accidentes de tráfico son mayores de 65 años, aunque “no se les puede culpar porque son más prudentes que los jóvenes”

El máximo responsable de Tráfico en España recuerda que una de cada cuatro víctimas en las carreteras españolas son personas mayores de 65 años; de ellas, el 58 por ciento son conductores y el resto peatones.

Durante la celebración de un Congreso sobre “Aptitudes psicofísicas del conductor senior en el marco del envejecimiento activo” celebrado en la Universidad de Murcia, Pere Navarro ha querido remarcar que, a pesar de estas cifras, a los mayores no se les puede culpar de estas estadísticas “porque, al volante, no wasapean, no dan positivos en drogas ni alcoholemia, no tienen excesos de velocidad y no protagonizan excesos de velocidad”. No obstante, Navarro advierte de que sí suelen despistarse “en algunos casos por deterioros cognitivos”. Además, recuerda que en un accidente son mucho más vulnerables que el resto de conductores.

En este sentido, el Ministerio fiscal ha adelantado que se está trabajando en modificar la legislacion para lograr una mejor conexión entre la atención primaria y los hospitales con los centros de reconocimientos médicos para expender el carné de conducir. El fiscal coordinador de seguridad vial del Estado, Bartolomé Vargas ha indicado que hoy en día “este sistema se resiente de alguna manera y hay que mejorarlo”.

Por su parte, la catedrática de la UMU, Ascensión Leciñena, ha afirmado al respecto que este intercambio de información entre los centros sanitarios y la DGT puede ser cuestionable “por la falta de confianza que puede generar en el paciente y por una posible vulneración de la Ley de protección de datos”.