Los hospitales de la Región cierran 350 camas en verano

El Sindicato de Enfermería ha afirmado que este año desaparecerán 350 camas de los hospitales de la Región. Según datos del SATSE, el Plan Verano del Sistema Murciano de Salud no ha sido activado y, con Julio ya comenzado, la Administración sigue sin ofrecer datos.

Con la llegada del verano, muchos ciudadanos se desplazan a la zona costa con motivo de la temporada estival. Por este motivo, muchos hospitales cierran determinadas plantas de ingreso reagrupando a los pacientes en otras zonas sin hacer distinciones habituales por especialidad. Este movimiento significativo de la población debería ir acompañado de una planificación eficaz que no sólo cubra el gran aumento de la actividad de los centros sanitarios de la costa, sino que además sirva para descongestionar las listas de espera que se acumulan durante todo el verano colapsando el mes de septiembre de forma desbordante. Desde el Sistema Murciano de Salud aseguran que el Plan Verano "no está cerrado", no obstante, no se atreven a dar una cifra exacta sobre el número de camas que se verán afectadas.

El Secretario General del SATSE, José Antonio Blaya, ha afirmado que la solución es tan sencilla como "disponer de una buena planificación". Muchos profesionales del sector toman sus vacaciones en las mismas fechas, cuando se disponen de los meses de julio, agosto y septiembre para disponer de las mismas; este es el motivo que hace que los hospitales tengan que dar vacaciones a muchos de sus servicios. Blaya ha asegurado, que la única solución es esperar e informar a la población.