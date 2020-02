Los 30 casos analizados en la Región hasta el momento dan resultado negativo

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha afirmado que los 30 casos analizados por la posibilidad de haber contraído coronavirus en la Región han dado negativo, lo que significa que la Comunidad todavía no ha registrado ningún caso de esta enfermedad.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado a este respecto, Villegas ha seguido insistiendo en pedir "tranquilidad y prudencia".

En la Región se han resuelto 700 llamadas de personas que podían tener alguna sospecha de riesgo de tener la infección, y se han hecho 30 determinaciones hasta el momento, todas ellas con resultado negativo.

"Estamos en una situación delicada a nivel nacional, pero en Murcia todavía estamos en una situación en la que no ha aparecido ningún caso", según Villegas, que no obstante ha manifestado que "no podemos descartar por completo que no pueda aparecer en algún momento porque estamos muy cercanos a regiones en las que hay casos positivos".

Ha indicado que hay un "goteo incesante" de personas que han podido venir de una zona peligrosa y tienen síntomas. "Hay que pedir prudencia, porque el hecho de que no pase nada ahora mismo o quiere decir que podamos estar alegremente como si no pasara nada", ha indicado.