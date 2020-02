López Miras: "Sánchez hace más caso a los que quieren romper España, a los leales nos maltrata"

El presidente de Murcia ha asegurado que después de conocer las cesiones realizadas por el Gobierno al independentismo durante la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, y comprobar cómo ignora a su región, a los murcianos “nos genera frustración, enfado y perplejidad, eso es lo que siento al ver el esperpento de ayer”.

López Miras se ha mostrado en una entrevista este viernes en “Herrera en COPE” defraudado con un gobierno socialista que tiene olvidada a Murcia y el desastre ecológico en el Mar Menor.

Afirma que “más que ayudarnos, nos asfixian y no permiten que nos busquemos la vida”. El presidente de la Región de Murcia apunta que no ha recibido respuesta a las llamadas realizadas a Sánchez, tampoco contestación a sus cartas. “Parece que hace más caso a aquellos que son desleales, a los que quieren romper España. A los que somos leales se nos maltrata, chantajea y se nos discrimina” ha reprochado.

Fernando López Miras ha criticado que el Gobierno, que se ha negado a financiar la recuperación del Mar Menor, también rechace firmar la autorización del préstamo que nos ha preconcedido el Banco Europeo de Inversiones que asciende a 320 millones de euros.

Apunta que “tan solo necesitamos que el Ministerio de Hacienda nos autorice, porque ya que no lo van a pagar la Región de Murcia, nos dice que mientras sigamos bajando los impuestos no lo van a firmar”. López Miras insiste en que “Murcia es la Comunidad Autónoma que menos recibe.

Hay muchas otras comunidades que, con datos peores, no se están asfixiando tanto, pero claro, es que nosotros no formamos parte de esa familia de izquierdas”. Cree que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra hoy “es una farsa. No se va a hablar de nada importante para las comunidades autónomas, ni de la reforma del modelo de financiación. Es un trámite para que se empiece a gestionar la aprobación de los presupuestos. Vamos a volver a asistir a otro espectáculo lamentable al que nos tiene acostumbrados ya Sánchez”.