López Miras pide al Gobierno de España el cese de toda actividad no imprescindible para la supervivencia

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno de España que dé "un paso más" en sus medidas para hacer frente a la expansión del coronavirus y que prohíba "desde ya" cualquier clase de actividad "que no sea esencial para el abastecimiento y la supervivencia de la población". Por tanto, solicita que cierre "todo lo demás".

En concreto, López Miras ha afirmado que, si dependiera del Gobierno murciano, esta medida entraría en vigor "hoy mismo", pero se trata de una competencia del Gobierno central desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado, según ha informado en una rueda de prensa tras mantener un encuentro por vía telemática con los alcaldes de los 45 municipios para coordinar todas las actuaciones relacionadas con el coronavirus.

López Miras ha pedido también colaboración a la Delegación del Gobierno para que se active a todos los cuerpos de seguridad y se castigue a todo el que no cumpla las medidas de confinamiento. "El que se salte nuestra recomendación, estará jugando con la vida de los demás, y no lo pienso permitir", ha señalado el presidente de la Comunidad, quien ha advertido que su Gobierno llegará "tan lejos como sea necesario".

Y es que el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha remarcado la importancia de cumplir las medida de confinamiento para toda unidad familiar que tenga algún caso probable o posible entre sus miembros, porque es un asunto "crítico". En estos casos, emplaza a "no salir bajo ningún concepto" a la calle porque, en caso contrario, es imposible parar la pandemia. El resto de familias libres de infección, recuerda, "deben de estar en confinamiento, por seguridad".

López Miras ha señalado que no tiene conocimiento todavía sobre si la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegará por la Región, tal y como solicitó el Gobierno murciano en el pasado Consejo de Gobierno. De momento, ha reconocido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están desplegando "en función de las necesidades" y parámetros como el número de afectados.

No obstante, ha insistido en pedir el despliegue de la UME y, de hecho, ha indicado que así lo solicitará el próximo domingo en la videoconferencia que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Incluso, ha señalado que los alcaldes han demandado el despliegue del Ejército para suplir las funciones de las labores de la Policía Local, cuyas plantillas están en algunos casos ya en aislamiento por posibilidad de contagio.

MEDIDAS FISCALES PARA ALIVIAR LAS ECONOMÍAS

Por otro lado, el Gobierno murciano ha aprobado medidas encaminadas a aliviar las economías domésticas, como la exención de tasas, y va a habilitar una línea de financiación para que los ayuntamientos no sufran las consecuencias de la disminución de ingresos.

La principal medida, en este sentido, es la exención en todas las tasas administrativas devengadas en los tres meses siguientes a la declaración del estado de alarma, lo que supondrá un ahorro de casi 4 millones de euros para los murcianos. Asimismo, aprobará un aplazamiento de los tributos propios y de los cedidos; al tiempo que aplazará hasta el 20 de junio el pago fraccionado en los impuestos medioambientales y de juego.

Además, ante esta situación extraordinaria, el Gobierno regional modificará el calendario fiscal de los municipios con lso que tiene convenio de gestión la Agencia Tributaria regional; ampliará inicialmente hasta julio el plazo de vencimiento en periodo voluntario de padrones por mercados, usos de la vía pública, basura y el impuesto de la circulación de vehículos.

Por otro lado, López Miras ha informado a los alcaldes que la Comunidad ha puesto a disposición de las corporaciones locales afectadas por esta modificación del calendario fiscal una línea de anticipos de 10 millones de euros para aliviar posibles tensiones de tesorería. "Reforzamos así a los ayuntamientos ante las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria", ha destacado.

Además, para apoyar a las pymes beneficiarias de los préstamos concedidos por la Administración regional, la Comunidad establecerá la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago o de los intereses correspondientes a los vencimientos que se produzcan a lo largo de 2020, pudiendo ser las cuotas aplazadas objeto de fraccionamiento.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO SANITARIO

En el ámbito sanitario, ha recordado que la Comunidad ha reorganizado los recursos humanos y medios materiales del Servicio Murciano de Salud para reforzar la Atención primaria con el objetivo de ser más eficaces en el servicio y reducir la posibilidad de contagio entre los profesionales.

Así, a partir de este fin de semana, el aparcamiento de los hospitales será gratuito para los sanitarios, según López Miras, quien ha recordado que las visitas para los pacientes ingresados están restringidas por motivos sanitarios. "Conscientes de que el día a día en el hospital se hace duro, también hemos dado ya la instrucción para que la televisión sea gratuita a partir de este fin de semana en todos los hospitales públicos", ha indicado.

En el ámbito de la prevención, las brigadas forestales de la Comunidad han comenzado este mismo viernes por la mañana a fumigar para desinfectar los lugares más sensibles, como las paradas de tranvía, estaciones de autobuses o accesos a los hospitales. De hecho, López Miras ha pedido a los alcaldes que transmitan cuáles son las zonas más vulnerables de sus municipios para acometer esas labores.

Igualmente, ha destacado que FECOAM ha puesto a disposición del Gobierno regional todos sus tractores para llevar a cabo las tareas de desinfección. "Es una llamada solidaria de los agricultores, pero debo decir que estamos abrumados por las llamadas de todos los colectivos", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de la Comunidad ha anunciado que la Consejería de salud está trabajando para facilitar alojamiento al personal sanitario, con el fin de que no tengan que regresar a sus casas con el riesgo que ello implica para sus familias. Para ello, la Consejería está trabajando en habilitar las plazas hoteleras que se han puesto a disposición de la Comunidad, y que ascienden a 1.425 habitaciones.

DESABASTECIMIENTO DE MATERIAL SANITARIO

Al ser preguntado por la posibilidad de construir hospitales de campaña y sus emplazamientos, López Miras ha asegurado que el Gobierno regional tiene prevista "cualquier cuestión", incluida esta. No obstante, ha evitado adelantar acontecimientos y ha precisado que los hospitales públicos de la Región cuentan todavía con 550 camas libres y 50 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En cuanto a las causas de desabastecimiento de material sanitario a nivel general y su provisión al personal de las residencias de mayores, Villegas ha destacado que es un problema "a nivel mundial que, evidentemente, afecta a España". No obstante, ha precisado que el control del abastecimiento "depende del Ministerio de Sanidad".

El Gobierno murciano tiene "jerarquizado" el uso del material en función del nivel de riesgo y ha destacado que las residencias de mayores son "prioritarias", según el protocolo del Ministerio. Ha recordado que este jueves ya llegaron mascarillas y soluciones hidro-alcohólicas que se van a empezar a distribuir en las residencias.

Por otro lado, Villegas ha reconocido que todavía no hay fecha para la llegada de las pruebas PCR que el Ministerio debe repartir para realizar los análisis a los posibles afectados. "No tenemos la fecha en a que el Ministerio nos va a nutrir del test rápido y cuando tengamos la certeza lo diremos", según el consejero, quien ha lamentado que las fechas facilitadas por el Ministerio "no se acaban cumpliendo" debido a que "tendrán la dificultad de manejar la pandemia".