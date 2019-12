López Miras: "Nada me hace prensar que la Región de Murcia no va a tener Presupuestos"

Los presupuestos de la comunidad del año que viene van a salir adelante y no llevan demora. Lo ha dicho hoy el presidente regional, López Miras, comparando la situación de Murcia con otras comunidades de España.

Asegura el jefe del ejecutivo que las negociaciones van a buen ritmo y que van a contar con los grupos que deben apoyar estas partidas: es decir, con Ciudadanos y VOX..

Esta versión poco concuerda con la que hoy daba en COPE Murcia el coordinador de Vox. El también diputado Luis Gestoso quien aclaraba que a fecha de hoy no cuentan ni siquiera con un borrador del presupuesto.

"En ocasiones estamos demasiado centrados en nuestro entorno y no tenemos perspectiva de la realidad", según López Miras, quien subraya que la realidad es que "los presupuestos en la Región de Murcia están avanzando más que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas".

Ha citado, por ejemplo, los casos de Madrid o Castilla y León que "todavía no tienen presupuestos". En la Región de Murcia, ha ensalzado que se ha iniciado ya la negociación, lo que "ya es mucho" y "estamos avanzando con el resto de partidos políticos porque, evidentemente, en una negociación tenemos que recoger las posiciones de todos".

En concreto, ha apostado por recoger las propuestas de todos los partidos que "queremos que sean el sustento de estos presupuestos, y que son los mismos que sostienen al Gobierno", en referencia al PP y a Cs dentro del Ejecutivo, así como a Vox, que presta su apoyo parlamentario.

"Tenemos que intentar encajar y cuadrar aquellas propuestas de todos, y es voluntad de este Gobierno que tengamos unos presupuestos que nos representen a todos y que sean buenos para la Región", según López Miras, quien admite que "podemos entender que se trata de una demora si queríamos aprobarlos a principios de diciembre".

Sin embargo, comparado con el contexto nacional, cree que "vamos en tiempo y de que se están haciendo las cosas bien". En caso de no aprobar los Presupuestos antes de que finalice el año, López Miras ha garantizado que no habrá "ninguna consecuencia" porque "estamos ya negociando los Presupuestos y porque tienen un horizonte".

Aunque no sabe el día en que se aprobarán, ha afirmado que, "si no llegamos en diciembre, será lo antes posible en enero". Al ser preguntado por la posibilidad de que se celebren elecciones si no salen adelante los Presupuestos, el presidente de la Comunidad ha afirmado que no se le pasa por la cabeza que "no se puedan aprobar" unas cuentas que "van a ser buenas para toda la Región".