López Miras: "El gobierno del PP no estará en la manifestación del 8M si se politiza"

El Gobierno Regional de Murcia y el Partido Popular no confirman si acudirán a la manifestacion de mañana en Murcia con motivo del día de la mujer. Hoy el presidente Fernando López Miras ha asegurado que el Gobierno y el PP están al lado de cualquier accion que fomente el respeto a las mujeres. Afirma López Miras que su intención es acudir a esa marcha pero no a cualquier precio. Así lo razonaba.

El presidente regional ha hecho estas declaraciones después de reunirse con las 17 candidatas a alcaldias del Partido Popular. En ese marco, Fernando López Miras ha confirmado que la lista del PP para la Asamblea está ya muy avanzada y que contará con independientes, aunque éstos últimos, advierte, no se han convertido en una obsesión.

En relación a la vista ayer a Cartagena del Ministro de Fomento José Luis Ábalos , el presidente de la comunidad ha criticado que una vez más haya venido sin avisar al gobierno y sin ofrecer nada nuevo. Para López Miras, el retraso en el vuelo con Madrid es una muestra más de la desidia del Gobierno hacia Murcia.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado a este respecto, López Miras ha ratificado que, "evidentemente, la Región está viviendo su gran momento en cuanto a infraestructuras", pero ha recordado que "nos ha costado mucho sacrificio y mucho trabajo a los gobernantes del PP llegar hasta aquí".

"Murcia es la mejor tierra del mundo gracias a un millón y medio de murcianos, no necesito que venga nadie a decírmelo, y menos si es del PSOE", ha reprochado López Miras, quien ha ensalzado que esto es así porque "tenemos no solo la mejor Región y la mejor gente sino porque, con el trabajo de todos y la gestión de los gobiernos del PP, hemos conseguido tener más servicios, pagar menos impuestos, ayudar más a los que más lo necesitan".

Ha remarcado que el PP ha hecho que la Región "sea la segunda comunidad con más vías de primer nivel; el PP ha hecho que tengamos un Aeropuerto Internacional de la Región; y gobiernos del PP e instituciones en las que están representados miembros del PP han financiado la Variante de Camarillas", ha ensalzado. En este sentido, ha valorado que "si hubiera seguido el PP en el Gobierno de España estaríamos muchísimo mejor".

"Porque el PP tenía ya cerrada la llegada del AVE a día de hoy a la Región, y porque el PP presupuestó, licitó y empezó a ejecutar el soterramiento de las vías del tren en la Región", ha concluido.

"Vender humo"

Al ser preguntado por la visita del ministro, López Miras ha criticado que, "como casi siempre que viene un miembro del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, el gobierno legítimo del millón y medio de murcianos se enteró por la prensa".

"Una vez más, vienen a no traer una solución, e intentar vender humo, pero el humo es más negro que blanco", ha aseverado López Miras, quien cree que Ábalos vino a la Región "a vender no sé qué", pero "la triste realidad es que tuvo que venir a Alicante para visitar la Región de Murcia porque no hay tren".

Y es que ha recordado que el Gobierno central ha "cortado" la conexión por tren con Madrid "y han hecho que, para venir a visitarnos en Semana Santa desde el resto de España, haya que venir en autobús, después de 5 horas".

Asimismo, ha reprochado que "aquellas infraestructuras de carreteras que estaban prácticamente licitadas con el anterior gobierno del PP, todavía no han salido".

Además, ha criticado que el Gobierno de España no ha atendido "todavía" la petición del Ejecutivo regional para habilitar vuelos de obligación de servicio público entre el Aeropuerto Internacional de la Región y Madrid.

"No es que no haya voluntad de que exista ese vuelo con Madrid, sino que no hay voluntad en nada, es una desidia", ha criticado López Miras, quien ha señalado que estos nueve meses con Pedro Sánchez en el Gobierno de España y con los servidores de Pedro Sánchez en la Región han sido una desidia total con respecto a la Región".

En concreto, ha criticado que "nos han dicho que no a todo" y "nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de que licitaban algo; y lo vendían como un logro cuando lo estaban licitando ocho meses después de lo que teníamos previsto con los gobiernos del PP".

"Nos han dicho que 'no' al agua y, por primera vez, se ha cerrado el trasvase habiendo más de 400 hm3 de agua en cabecera en noviembre", según López Miras, quien ha criticado igualmente que "que nos han dicho literalmente que 'no' al AVE sin ninguna alternativa; y nos han dicho que 'no' a la financiación autonómica".

Ha criticado que "es vergonzoso que Cartagena no tenga un proyecto del AVE", y se pregunta "cómo va a llegar el AVE, cuándo va llegar y dónde está el presupuesto". Ha reprochado que en Lorca tampoco hay proyecto para la llegada de la Alta Velocidad y, con ello, "se impide que haya conexión ferroviaria entre la Región y Andalucía".

Así, ha reprochado que el Gobierno central "ningunea" directamente la petición para que se establezca una línea aérea Madrid-Murcia como obligación de servicio público. A su juicio, es "una más dentro de la desidia del PSOE con la Región". Mientras tanto, critica que "están ocupados de dar a los independentistas catalanes el presupuesto que tienen que dar a la Región".

Y lo más "grave", en su opinión, es ver a los socialistas de la Región "diciendo que lo ven bien que se lleven el presupuesto de la Región a Cataluña y que ven bien que Pedro Sánchez quiera poner la figura de un mediador o relator para tratar a Cataluña como si fuera un país independiente de España".