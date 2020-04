López Miras exige al Gobierno "lealtad" en desescalada y censura la ausencia de Sánchez del Senado

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó hoy en la comisión general de comunidades autónomas del Senado con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, donde exigió al Gobierno central “lealtad recíproca” con la Región de Murcia. Así, lamentó la ausencia del presidente Pedro Sánchez en la Cámara Alta y la calificó de “falta de respeto a las comunidades”.

“Estamos en la cámara de representación territorial, en una situación absolutamente excepcional y tratando una cuestión trascendental como son las medidas que está tomando y debe tomar España para vencer a la covid-19”, dijo el presidente. “La situación requiere de la colaboración y trabajo conjunto de todos”, remarcó López Miras, quien insistió en que “nuestra mano está tendida” y puso en valor que “la Región de Murcia siempre ha sido leal al Gobierno central a pesar de que esa lealtad no ha sido de ida y vuelta”. “Empezamos a pensar que la lealtad de la que tanto habla el presidente Sánchez son palabras vacías”, dijo.

Así, denunció que “de nada sirven las reuniones que mantenemos por videoconferencia cada domingo si no hay respuesta por parte del Ejecutivo central”, y mencionó como ejemplos peticiones realizadas por el Gobierno regional como que no se cobren impuestos a quienes no tienen actividad, un fondo no reembolsable para el gasto sanitario, que se mutualice la deuda a las comunidades autónomas, una relajación del objetivo de déficit o la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Ahora tenemos un nuevo capítulo de la improvisación del Gobierno central con la hoja de ruta de desescalada”, dijo López Miras, quien reivindicó saber “qué papel vamos a tener las comunidades autónomas” y criticó que “hoy los españoles tenemos más incertidumbres que certezas”. Así, demandó “seguridad, decisiones concretas, una hoja de ruta consensuada y una planificación clara”.

En este punto lamentó que “nadie sabe qué medidas se van a poner en marcha para evitar que unas regiones sean receptoras de personas procedentes de otras que estén en una fase de desescalada menos avanzada”, y señaló que “de los test masivos ya no se habla y, además, nos prometieron material sanitario que, al parecer, se ha perdido por el camino”. También volvió a pedir, entre otras cosas, un plan especial de protección a las personas mayores y certidumbre para el sector servicios. “Un paso en falso nos puede devolver a la casilla de salida”, alertó.

Gestión y previsión de la Región

“La Región de Murcia ha demostrado que tiene un sistema sanitario capaz de afrontar crisis tan complicadas como la que estamos viviendo”, aseguró López Miras, para poner en valor que “somos la comunidad autónoma con menor tasa de contagio y con mejores datos de toda España” y que detrás de esos datos hay una gestión, una previsión y un trabajo que comenzó antes de que el Gobierno de España tomara medidas”.

Durante su intervención en el Senado, explicó que “empezamos a tomar medidas en enero, 46 días antes de que el Gobierno central decretase el estado de alarma”, y apuntó que “fuimos los primeros de España en crear un comité especial de seguimiento del Covid-19”. También destacó el inicio del aprovisionamiento de material sanitario de protección y puso como ejemplo que “en enero y febrero adquirimos el 50 por ciento más de mascarillas que en el mismo periodo del año anterior y un 80 por ciento más de gel hidroalcohólico”.

Entre las medidas de anticipación tomadas por el Ejecutivo regional, el presidente destacó el cierre de los colegios “cuando el Gobierno de España no lo barajaba”, el decreto del confinamiento de los municipios costeros “mientras no había ni una sola medida del Gobierno nacional para impedir los desplazamientos”, la solicitud del estado de alarma y el cierre de la actividad no esencial, “algo a lo que se negaron pero aprobaron días después”. Asimismo, destacó la importancia de la Atención Primaria a la que calificó de “dique de contención de la pandemia”.

Asimismo, aseguró que “hemos tenido que suplir las carencias de material que no nos ha enviado el Ministerio”, y destacó la adquisición por parte del Gobierno regional de 1,1 millones de mascarillas para suministrarlas de forma gratuita a la población.