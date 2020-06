López Miras espera que Pedro Sánchez "no nos dé la espalda, porque se la estará dando al Mar Menor"

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su esperanza en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no nos dé la espalda" en la recuperación del Mar Menor, porque "no estará dando la espalda al Gobierno regional, sino a la laguna".

Durante su turno de réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios, López Miras ha señalado que afrontar una crisis de la gravedad de la del Mar Menor desde la confrontación "no es lo que quieren los ciudadanos, pero sobre todo, no es lo que conducirá a una solución urgente". Por eso, ha emplazado a cada administración a ocuparse de las áreas de las que son responsables".

"Si el Mar Menor no es lo suficientemente importante para que nos veamos de presidente a presidente y a aportar soluciones, no sé qué es lo que podría motivar una reunión bilateral con otras comunidades, concretamente con Cataluña", según López Miras. Así, ha tendido su mano y ha ofrecido su compromiso personal, así como toda la fuerza del Gobierno de la Región "para trabajar unidos y conseguir el futuro que merece la Comunidad".

"Ahora, más que el tiempo de confrontación es el tiempo de la gestión certera que nos permita salir de la pandemia con acierto y con éxito", según López Miras, quien ha señalado que "en la Región de Murcia no será necesario variar mucho la hoja de ruta prevista antes de la pandemia, porque ha sido siempre la misma, velar por las familias murcianas y por el bienestar de nuestra Región".

No obstante, cree que "no es el momento de oposiciones cerriles" sino del "consenso" y cree que "no podemos olvidar que esta pandemia no ha terminado". Ante la posibilidad de rebrotes, el consejero de Salud "nos emplaza a estar alerta".

"Hasta ahora lo hemos hecho razonablemente bien, y no me refiero al Gobierno regional, que ha estado a la altura en mi opinión, sino al millón y medio de personas que vivimos en la Región, cada uno en el lugar que le ha tocado", según López Miras. Por eso, insta a no bajar la guardia y a "seguir alerta" para "adelantar una posible nueva oleada".

Para ello, recuerda, "es imprescindible el consenso", y le pide que "no abandonemos el camino del acuerdo, con diálogo sincero, con lealtad, hasta la extenuación si fuera necesario", porque "eso nos demandan todos y cada uno de los habitantes de esta tierra".

"Muchas familias de la Región han sufrido en primera persona el azote de la pandemia", según el presidente murciano, quien cree que "por todos ellos estamos obligados a salir adelante". Ha asegurado que "lo lograremos y, después, que la ciudadanía decida qué Asamblea nos sucede", pero "estaremos satisfechos por haber protegido a todas y cada una de las familias de la Región".