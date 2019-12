López Miras defiende su apuesta por trasvase, financiación, unidad de España y Mar Menor

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, reivindicó hoy que “es importante que España permanezca fuerte, que sus instituciones sean sólidas, y que el nuevo Gobierno que se conforme tenga claras las prioridades, el rumbo y que el fin no puede justificar los medios”. Así, puso en valor que “en la Región de Murcia todos coincidimos en que no existe otro camino que no pase por la unidad de España y que nos opondremos a cualquier intento de destruir lo que somos: una Nación unida que mira al futuro con esperanza”.

Con motivo de su mensaje institucional de fin de año, López Miras se dirigió a todos los murcianos desde la iglesia del Palacio de San Esteban, “un espacio donde poner en valor nuestra valiosa historia y el lugar desde donde se intentan abordar soluciones a las inquietudes y problemas de los habitantes de la Región de Murcia”.

Desde ahí, reclamó que la Región de Murcia y los murcianos “sean tratados por el Gobierno central como el resto de ciudadanos de este país” y pidió un nuevo sistema de financiación autonómica “más justo, que impida que los murcianos reciban menos recursos que otros españoles para sostener la Sanidad y la Educación públicas, así como los servicios sociales”.

“Espero que en el nuevo año sigamos impulsando la creación de empleo y riqueza, y sigamos practicando algo que nos define como sociedad: la solidaridad con quienes más lo necesitan”, dijo López Miras.

En este punto, remarcó la necesidad de “exigir donde corresponda el respeto absoluto para el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura indispensable para nuestro crecimiento y progreso”. “Este año hemos celebrado el 40 aniversario de una obra que dio vida y futuro a esta tierra y que, por eso, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance”, aseguró el presidente, quien confirmó que “no permitiremos que el capricho político de unos pocos haga desaparecer los cien mil puestos de trabajo que el trasvase sustenta en el Levante español”. Por eso, aseguró que “quienes pretenden cerrarlo nos encontrarán enfrente”.

Protección para el Mar Menor “absoluta y duradera”

“Despedimos un 2019 que, en algunos aspectos, no ha sido fácil”, reconoció el presidente, quien se refirió a la situación del Mar Menor y se comprometió a “conseguir que las generaciones futuras puedan disfrutar de ese espléndido entorno natural en perfectas condiciones y lograr que la protección para nuestro Mar Menor sea absoluta y duradera”.

En este sentido, resaltó que “como prometí, la pasada semana aprobábamos desde el Gobierno regional un decreto ley para hacerlo posible y que ahora debe ser validado por la mayoría parlamentaria en la Asamblea Regional”, y enfatizó que “la recuperación y conservación del Mar Menor debe ser una tarea en equipo, una tarea donde cada partido político, cada institución y cada ciudadano arrimemos el hombro para conseguirlo”.

“Apelamos al Gobierno de España y a la Unión Europea a que actúen también antes de que sea demasiado tarde”, dijo López Miras, quien puso en valor la importancia de “unir fuerzas para frenar la degradación del Mar Menor y procurar que, de forma inmediata, mejore”.

Asimismo, López Miras se refirió en su mensaje a “todos aquellos que han sufrido importantes pérdidas materiales a causa de la DANA”. “Mis pensamientos y los de todo el Gobierno regional también están hoy, y lo seguirán estando en 2020, con vosotros”, señaló. También aludió a los murcianos “que trabajan, viven y completan su formación fuera de la Región de Murcia”, a “quienes estos días están en los hospitales o trabajan en ellos”, así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “que durante todo el año os volcáis por nuestra tranquilidad”.

DEFENSA DE LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD

“En 2020 seguiremos dando pasos en la defensa y salvaguarda de la igualdad necesaria entre todos los que formamos esta sociedad, piensen como piensen, amen a quien amen, o recen a quien recen”, remarcó el jefe del Ejecutivo regional, quien incidió en que “esa igualdad debemos extenderla a todos los ámbitos de nuestra vida: al acceso a la educación y a la sanidad, a los salarios, a las oportunidades laborales en nuestras empresas, donde hombres y mujeres desarrollen su trabajo sin diferencia alguna”.

También apuntó a la necesidad de “deshacernos, de una vez por todas, de la terrible lacra de la violencia de género”, y se comprometió a que “durante 2020 redoblaremos fuerzas para prevenir cualquier tipo de violencia que intenta anular la libertad de las mujeres, ahogar su futuro o limitar sus oportunidades en nuestra sociedad”.

En este punto, López Miras se refirió a la libertad “que no solo debe reducirse al debate de las ideas sino aplicarla a la economía en su conjunto y, de forma muy particular, a la economía de nuestras familias”. “Eso nos obliga a conciliar el funcionamiento correcto de los servicios públicos con nuevas reducciones en los impuestos, conscientes de que esa medida reactiva las empresas y da confianza y tranquilidad a las familias”, aseguró.

Además, el presidente se refirió al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia “que se ha convertido en una puerta abierta hacia el turismo, la creación de empleos y empresas y la inversión”, y explicó que “el siguiente paso a dar debe ser la llegada inmediata a la Región de la Alta Velocidad”.