López Miras asegura que el proyecto de Puerto Mayor era "insostenible, desmesurado, que no íbamos a permitir"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha insistido en reiterar este viernes que el proyecto de Puerto Mayor, al que ayer dieron "carpetazo" en Consejo de Gobierno aprobando la caducidad de la concesión, "es un proyecto del todo insostenible, desmesurado, que medioambientalmente no es compatible con La Manga ni con el entorno del Mar Menor".

Un proyecto, ha subrayado el jefe del Ejecutivo murciano, "que no íbamos a permitir y al que hemos dado carpetazo", para hacer mención a unas palabras de Winston Churchill, "si comenzamos una discusión del presente y el pasado, pronto descubriremos que hemos perdido el futuro".

A este Gobierno "lo que le toca es poner soluciones para el futuro, que es donde vamos a vivir", ha indicado López Miras, antes de asistir a la conferencia sobre 'El mundo que nos viene', impartida por el exministro Josep Piqué con motivo de la celebración del 'III Día del Economista de la Región de Murcia'.

Josep Piqué lamenta el "desgarro interno de la sociedad" en Cataluña

El exministro Josep Piqué ha destacado este viernes en Murcia la "irresponsabilidad" de la clase política en el tema de Cataluña "que han llevado a un profundo desgarro interno". El problema de Cataluña está ahí, ha enfatizado, "estamos hablando de una tragedia". Un "devenir político" que ha tenido como resultado algo, a su juicio, "insufrible", como es "el desgarro interno de la sociedad catalana, la división interna y la pérdida de la cohesión de esa sociedad".

"Debemos de ser muy conscientes", particularmente los ciudadanos de Cataluña, ha subrayado el exministro, "que la solución tiene que venir de ellos mismos, no puede venir desde España". España tiene que garantizar el cumplimiento de la Constitución, "la Ley, el respeto a las leyes del juego, y la lealtad institucional" y por tanto "tiene todo el derecho a recordarlo".

Si esto se recupera, a partir de ahí, "el esfuerzo fundamental lo tiene que hacer la sociedad catalana para recuperar la cohesión y el sentido común y abandonar escenarios que son imposibles", ha reiterado el exministro.

Tras lo que Piqué ha recordado que "los políticos tienen la responsabilidad de trabajar para la sociedad y no para sí mismos, de plantear proyectos razonables y no proyectos de cultura, que, al final, no llevan a ninguna parte". "Ya me gustaría a mi que el Gobierno actual en Cataluña tuviera por lo menos, la mitad de rigor y seriedad" que el Gobierno de España, ha exclamado.

En un encuentro con los medios antes de su conferencia 'El mundo que nos viene' con motivo del III Día del Economista de la Región, ha hablado también del Brexit. "Tenemos que aceptar la voluntad de los británicos pero tenemos que hacer un esfuerzo también para que el Reino Unido siga estando lo más cerca posible", probablemente "el Reino Unido se de cuenta en algún momento de que eran mucho más fuertes estando dentro que el año que se fueron" pero "el impacto está ya ahí, será un impacto económico negativo, también político". Ha hecho mención, asimismo, "al deterioro social", insistiendo en que hay que estar muy cerca del Reino Unido.

Ha explicado que la situación económica actual se define por dos grandes parámetros, que son un nuevo escenario geopolítico, anclado en la globalización, pidiendo a Europa un mayor papel, "podemos ser actores protagonistas pero podemos aspirar a ser actores de reparto, dependerá de lo que hagamos y de la capacidad de impulsar Europa como proyecto político".