‘Life-Age’, suma calidad de vida a tus años

‘Promoting the shift sedentary Lifestyle towards active Ageing’, también conocido como ‘Life Age’, es un proyecto financiado por la UE que busca promover la educación en la actividad y el ejercicio físico y una nutrición saludable, como herramienta clave para un envejecimiento activo que otorgue a las personas mejor salud y calidad de vida.

El Grupo de Investigación en Salud, Actividad Física, Fitness y Comportamiento Motor ‘Gisaffcom’ de la Facultad de Deporte de la UCAM se trasladó a Helsinki (Finlandia) para reunirse con sus socios europeos y supervisar las valoraciones que se están obteniendo y continuar con las acciones planificadas del proyecto. Todo ello se desarrolló en dos jornadas de trabajo que se denominaron ‘Workspace Luppo’ y ‘Workspace Vauthi’, respectivamente.

Tras los primeros análisis de los hábitos de vida de personas mayores de cincuenta años, se están exponiendo las consecuencias perjudiciales que tiene un estilo de vida sedentario para la salud en el envejecimiento de la población europea. Es por ello que la UCAM y sus socios trabajan en concienciar sobre los beneficios de los programas de ejercicio físico dirigidos por educadores físico-deportivos, con el fin de incorporarlos a futuras campañas de envejecimiento activo de la población europea.

Este proyecto, que es dirigido por Pablo Jorge Marcos-Pardo y su equipo de investigación GISAFFCOM de la Facultad de Deporte, y gestionado por la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI), acorde a las propuestas del programa ERASMUS+ SPORT, involucra a seis universidades socias de cinco países, tales como la Universidad de Cádiz (España), Universita Degli Studi di Roma Foro Italico (Italia), Lapland University of Applied Sciences (Finlandia), University of Latvia (Letonia) y University of Limerick (Irlanda).